الخليجيون ينفقون 9.2 مليار دولار على الديكورات في 2013

كشف تقرير متخصص أن الدول الخليجية أنفقت 7.2 مليار دولار على مشاريع الديكورات الداخلية والتجهيزات العام الماضي 2012، ومن المتوقع أن يرتفع هذا الإنفاق بنسبة 28 في المئة العام الحالي 2031 ليصل إلى 9.2 مليار دولار.

وأوضح تقرير أعلنته الهيئة المنظّمة لمعرض التصميم الدولي 2013، ومعرض المكاتب، بالتعاون مع فينتشرز الشرق الأوسط، أمس، أن الإنفاق على الديكورات الداخلية يمثّل ما بين 10 إلى 20 في المئة من إجمالي تكاليف المشاريع في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.

وتفوق الطلب السعودي من الديكورات الداخلية والتجهيزات على الطلب في الإمارات خلال الربع الأخير من 2012، بنسبة 38 في المئة، بدعم من الإنفاق الحكومي المكثّف في المملكة، ليتفوق على الإنفاق في الإمارات الذي بلغ 36 في المئة، أما كل من الكويت وقطر فتملكان حصة سوقية تبلغ 16 في المئة، فيما ضاعفت عُمان من إنفاقها إلى 4 في المئة، وشهدت البحرين تراجعاً في الإنفاقات على الديكورات والتجهيزات بنمو سلبي بلغت نسبته 10 في المئة.

وقالت مدير الفعاليات في معرض التصميم الدولي فريديريك موريل "في حين أن الطلب على الديكورات الداخلية والتجهيزات يعكس استكمال المشاريع، إلا أن عمليات الترميم والتجديد والموازنات المنخفضة كانت التوجّه السائد خلال العامين 2011 و2012، وأصبحت الإدارة المثلى للمساحات والمرونة والاستدامة البيئية في التصميم وأنماط التخطيط المفتوح أفكاراً شائعة وتوجهات معتمدة بشكل واسع النطاق".

وأضافت "في الوقت الحاضر، أصبح سوق الديكورات الداخلية والتجهيزات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي تتجه بشكل متزايد نحو توجّهات التصميمات الشخصية بشكل أوضح، فيما تشهد السوق انفراج ملحوظ".

وأشارت موريل إلى أن التوجه التجاري الآخر تمثل في سعي شركات التزويد العالمية لزيادة حضورها في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، مع إنفاق العملاء في هذه المنطقة على الديكورات الداخلية والتجهيزات أكثر من العملاء في أوروبا وآسيا، ولا يزال هذا الإنفاق أعلى على رغم انخفاض معدلات الإنفاق من نحو 30 في المئة في 2011، إلى ما يراوح بين 10 و20 في المئة حالياً.

ولفتت إلى أنه بداية من شهر مارس/آذار الماضي، أصبح القطاع السكني أكثر القطاعات إنفاقاً على الديكورات الداخلية والتجهيزات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي مع إنفاق يُقدّر بـ 3.3 مليار دولار، يمثّل حصة سوقية تبلغ نسبتها 41 في المئة.

ورجحت أن تواصل الإمارات إنفاقها بشكل أكبر على الديكورات والتجهيزات السكنية بمبلغ يصل إلى 1.53 مليار دولار في 2013، تتبعها السعودية بـ1.13 مليار دولار، ثم قطر بـ300 مليون دولار.