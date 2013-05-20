نصف مليون جنيه إسترليني متوسط أسعار عقارات لندن

في تطور مفاجئ وصل متوسط السعر المطلوب لشراء منزل في وسط لندن نصف مليون جنيه إسترليني. وقال موقع "رايت موف" إن سعر منزل بـ 509.870 جنيها في العاصمة، ارتفع بـ16.000 جنيه، خلال الشهر الماضي، أي ما يفوق الارتفاع الحاصل في مارس بنسبة 2.7%، وفقاً لصحيفة "ذا تايمز" البريطانية.

ويشار إلى أنه بلغ متوسط سعر العقار في إنجلترا وويلز حدود الـ249.841 جنيه إسترليني، وهو بحد ذاته رقم قياسي خصوصاً بعد تسجيله لارتفاعات متتالية على مدار الخمسة شهور الماضية. وشهد السوق بداية جيدة خلال العام الحالي هي الأقوى منذ عام 2004، مدفوعة بسهولة الحصول على القروض العقارية، فيما بقيت كمية العقار المعروض في السوق ضئيلة نسبياً.

من جهة أخرى، أثارت المكاسب الأخيرة في السوق العقاري مخاوف من أن تنتج خطط الحكومة في مساعدة البريطانيين على تملك وشراء المنازل، إحداث فقاعة عقارات جديدة. وأطلق جورج أوزبورن، مستشار السوق، عدة تدابير بمليارات الجنيهات في شهر مارس الماضي لبعث الحياة في سوق الإسكان، حيث دخلت مبادرة "المساعدة على الشراء" حيز التنفيذ في يناير الماضي، بقيمة تمويلية تصل إلى 95% من سعر العقار.

فيما حذر ميرفين كينغ، محافظ سابق لبنك إنجلترا، من تداعيات المخطط وشدد على أنه لا يجب أن يكون دائماً. وأشار خطاب صادر عن المكتب المسؤول عن الميزانية العامة الشهر الماضي إلى أن مبادرة المساعدة على الشراء تهدد ارتفاع الأسعار.

ووفقا لموقع "رايت موف" فإن لندن والجنوب الشرقي والشرقي من أنجليا شهد ارتفاعاً بنسبة 2.1% على المساكن خلال الشهر الماضي. وأضاف التقرير أن يوركشاير - هامبرسايد وشرق ميدلاند هي المناطق الوحيدة التي سجلت أسعاراً أقل عن العام الماضي، حيث بلغت أسعارها بحدود 158.020 جنيها إلى 166,991 جنيها إسترلينيا على التوالي.