الضويحي: هدفنا حصول كل سعودي على مسكن مناسب

أكد وزير الإسكان السعودي الدكتور شويش بن سعود الضويحي أهمية المرحلة الحالية والخطوات التي تتخذها الوزارة في سبيل معالجة واقع الإسكان بالمملكة وإعداد التنظيمات على هذا القطاع الحيوي، مبيناً أن الوزارة تهدف إلى تمكين المواطن من الحصول على المسكن المناسب وفق آلية تحقق التوازن في هذا القطاع وتتسم بالعدالة والشفافية.

وشدد الوزير، خلال ترأسه اليوم الاجتماع الأول لفروع وزارة الإسكان بمناطق المملكة وذلك بمقر الوزارة في الرياض، على بذل كل الجهد لتعزيز العمل في كل منطقة من مناطق المملكة التي تشهد مشروعات إسكانية متعددة بإنشاءات وبنى تحتية تحقق المستوى المأمول من السكن المتوافر الخدمات والمرافق بما يتيح بيئية اجتماعية حيوية.

ونوه الضويحي بالدعم الذي تحظى به وزارة الإسكان من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده، والأوامر الملكية التي صدرت في سبيل تيسير حصول المواطن على المسكن، مؤكدا أنها ستحقق التطلعات والمأمول في مجال الإسكان وتعزيز كفاءة هذا القطاع.

ودعا وزير الإسكان إلى الحرص والمتابعة لكل المشاريع، والرفع بتقارير دورية ترصد سير العمل في المشروعات، تواصلاً للتقارير الدورية التي ترفعها فرق المتابعة حالياً، منوهاً إلى عدم التهاون مع المقاول المتباطئ وعدم التنازل عن أي خلل بالمواصفات الفنية المتعاقد عليها، وان الوزارة لن تتسلم أي مشروع غير مطابق للمواصفات.