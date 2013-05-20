الخليجيون يستثمرون 800 مليون دولار في العقارات التركية

كشف علي أوغلو رئيس مجموعة "أغا أوغلو" عن وصول حجم استثمارات الخليجيين في العقارات التركية لأكثر من 800 مليون دولار، بعد صدور قانون يسمح للأجانب بتملك العقارات في الأراضي التركية، وينص على أحقيتهم في الحصول على إقامة سنوية في تركيا.

وقال في بيان صحافي أمس: تعتبر الظروف الآن مواتية للاستثمار العقاري بشكل أكبر في تركيا، ونحن الآن بصدد توسيع نطاق أنشطتنا في المنطقة، نظراً للاهتمام الكبير الذي تحظى به تركيا من قبل المستثمرين الخليجيين"، وفقا لصحيفة "الاتحاد".

وأضاف "تطورت علاقاتنا في دول مجلس التعاون الخليجي بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، بالتوازي مع النمو الكبير الذي يشهده قطاع الاستثمارات العقارية في تركيا، ولقد قامت شركتنا في معرض سيتي سكيب دبي بتقديم مشروع "مسلك 1453"، الذي يعتبر واحداً من أضخم مشاريع التطوير العقاري في تركيا".

وقال "بعد الإقبال الكبير على عروض "أغا أوغلو" في معرض سيتي سكيب دبي، وقيامها إثر ذلك بافتتاح مكتباً لها في إمارة دبي مارس الماضي، تستعد المجموعة الآن للمشاركة في معرض سيتي سكيب قطر الذي يقام في الفترة ما بين 27 و 29 مايو الحالي، والذي تستعد من خلاله لعرض مشروعيها، “مسلك 1453” ومركز إسطنبول المالي العالمي".