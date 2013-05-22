السعودية تخصص 247 مليون دولار لتنفيذ مشاريع إسكانية

أعلنت وزارة الإسكان السعودية أمس توقيع عقد تنفيذ البنية التحتية لإنشاء 2936 وحدة سكنية، بلغت قيمتها 927 مليون ريال (247 مليون دولار).

وقالت الوزارة في بيان إنها «وقعت عقد تنفيذ البنية التحتية لسبعة مشروعات إسكانية في مناطق جازان ونجران والباحة جنوب المملكة».

ويشمل كل مشروع تنفيذ شبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار وإنشاء محطة معالجة مياه الصرف الصحي إضافة إلى إنشاء شبكة طرق فسيحة وإنارة وأرصفة مشاة إضافة إلى إعداد المسطحات الخضراء والحدائق. وأكد وزير الإسكان شويش الضويحي عقب توقيع العقد أن الوزارة تسعى لمعالجة أزمة السكن في جميع أنحاء المملكة عبر برامج وخطوات تنظيمية.

من ناحية أخرى، أعلن صندوق النقد الدولي أمس أن نسبة نمو الاقتصاد السعودي ستكون بحدود 4,4٪ العام 2013 مقارنة بـ 6,8 ٪ سجلها العام 2012 وذلك بسبب انخفاض متوقع في إنتاج النفط والإنفاق الحكومي، كما حذر من ارتفاع نسبة التضخم أيضاً.

واعتبر «أن نمو إجمالي الناتج الداخلي العام من المتوقع أن يبلغ 4,4٪ لان إنتاج النفط على ما يبدو متراجعا عما كان عليه العام 2012 كما أن معدلات الإنفاق الحكومي تبدو متباطئة». وإثر محادثات مع الحكومة، رأت بعثة من الصندوق ان الوقت مناسب لإجراء إصلاحات مالية ورفع أسعار الوقود من أجل خفض الاستهلاك واتخاذ خطوات احترازية لاحتواء التضخم. وأكد الصندوق ارتفاع نسبة التضخم منذ منتصف العام 2012 نظرا للزيادة في أسعار الغذاء وفواتير المطاعم والفنادق والنقل إلا أنها لم تتجاوز نسبة 4٪. وأضاف أن «الوضع المالي متين للغاية. وفي الأعوام المنصرمة، أدارت الحكومة فوائض كبيرة في الميزانية كما عملت على تخفيض الدين العام لأدنى مستوى وجمعت أموالاً ضخمة».

ورأى الصندوق ان تراجعاً في إنتاج النفط وانخفاض أسعاره سيؤديان الى فائض مالي اقل العام 2013 وكذلك في الحساب الجاري اللذين رغم ذلك «سيحتفظان بحجمهما الكبير».

يشار الى أن السعودية حققت فائضا في الموازنة بقيمة 81 مليار دولار العام 2011 و103 مليارات العام 2012 كما من المتوقع أن تحقق فائضا ماليا كبيرا العام الحالي. وقد استخدمت السعودية، اكبر دولة مصدرة للنفط الخام في اوبك، الفائض المالي لدفع قسم من ديونها التي تراجعت من 36,1 مليار دولار العام 2011 الى 26,4 مليار دولار العام 2012.