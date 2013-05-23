"المحفظة العقارية" تشتري برج بيتك بـ174 مليون دولار

استحوذت المحفظة الوطنية العقارية على برج "بيتك" من خلال صفقة بلغت 50 مليون دينار (174 مليون دولار)، وكانت الهيئة العامة للاستثمار في الكويت ضخت المبلغ في المحفظة التي يديرها المركز المالي الكويتي، لتخصيصها في دعم القطاع العقاري وتحقيق عائد للمال العام، كما ذكرت صحيفة "القبس".

يُذكر أن جزءاً من أموال تلك المحفظة يُدار لدى "بيت التمويل" مقابل جزء آخر لدى "المركز" (250 مليون دينار)، وتعتبر هذه الصفقة الأكبر حجماً من نوعها خلال هذه المرحلة والمرحلة الماضية، التي اتسمت بالركود الناتج عن تداعيات الأزمة. وحقق بيت التمويل من الصفقة 26 مليوناً من الأرباح.

وقالت مصادر مالية إن المحفظة العقارية الوطنية تتجه نحو إتمام إجراءات وإنجاز أحد أضخم صفقات العقار في عام 2013 المتمثلة في شراء برج بيتك بالكامل بقيمة تقدر بنحو 50 مليون دينار كويتي.

وأضافت المصادر أن المحفظة الوطنية الموجهة للقطاع العقاري والتي تدار من قبل المركز المالي الكويتي، توصلت إلى قناعة بعد نصائح ودراسات باستملاك برج بيتك الذي يعتبر أحد الفرص العقارية في قلب العاصمة.

وكشفت المصادر عن أن من أبرز مقومات ومرتكزات الشراء والاستملاك أن نسبة الإشغال في البرج 100%، ويحوي أجزاء تجارية كأسواق وخدمات والباقي مكاتب إدارية مشغولة من قبل مجموعة من الشركات، إضافة إلى جزء مستأجر من جانب "بيتك" وشركاته، كما أن العائد الداخلي للصفقة قد يصل إلى 7%.