"قطر مول" مشروع عملاق بمساحة 50 ملعباً بمعايير الفيفا

تعتزم الشركة المطورة للمشروع أورباكون للتجارة والمقاولات إنشاء "قطر مول"، الذي يعتبر أكبر مشروع عقاري في الدوحة، حيث سيقع على مساحة تعادل 50 ملعب كرة قدم بمعايير الفيفا، وسيتضمن هايبر ماركت ضخماً و5 متاجر كبرى متعددة العلامات و20 مطعماً عالمياً وتصميم شارع داخلي ومحلات بطابقين لعلامات من كل أنحاء العالم.

وبحسب صحيفة أخبار الخليج، فقد تعدّت كلفة المشروع مبلغ 3 مليارات ريال قطري، وبدأت أعمال البناء في العام 2012 وتسير الأعمال حالياً في موعدها المحدد، على أن يفتتح المشروع في الربع الثالث من العام 2015 مع توقعات بأن يزوره 20 مليون شخص سنوياً.

يتميز المشروع بموقعه الاستراتيجي عند ملتقى شارع الريان السريع وشارع الاحتفالات، وهو محاذٍ لنادي الريان الرياضي الشهير، الملعب الذي يستضيف بطولة كأس العالم 2022.

ومن المقرر أن يبرز شعار استضافة قطر لبطولة كأس العالم 2022 في العديد من عناصر التصميم عبر كامل المشروع كإرث دائم لدولة قطر.

وسيتصل "قطر مول" بمحطة مترو خاصة متداخلة في مرافقه وهي تابعة لنظام النقل الجديد في الدوحة، مما يتيح لسكان الدوحة والمناطق المحيطة سهولة الوصول.