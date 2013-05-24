عربي يشتري ملكية أرض ومشروع في دبي بـ"مليار درهم"

في واحدة من أكبر الصفقات العقارية هذا العام، اشترى مستثمر عربي أرضاً بمساحة 4.6 مليون قدم مربعة في منطقة وادي الصفا وتقع في إطار مشروع دبي لاند التابع لمجموعة دبي للعقارات العضو بدبي القابضة.

وبحسب صحيفة البيان، تجاوزت قيمة الأرض 110 ملايين درهم لكن مصادر رسمية مطلعة أكدت أن قيمة الاستثمارات التي سيضخها المستثمر وشركاؤه تتجاوز مليار درهم.

وأصدرت دائرة أراضي وأملاك دبي أمس شهادة ملكية الأرض في غضون 30 دقيقة. وتعد عمليات تسجيل الملكيات العقارية وتسليمها للملاك في الدائرة الأسرع عالمياً.

وبحسب المصادر، فإن المستثمر تقدم بالمخططات الهندسية الخاصة بالمشروع إلى بلدية دبي ومجموعة دبي للعقارات وباقي الدوائر الحكومية ذات الصلة لاستحصال الموافقات الأصولية على الشروع بعمليات البناء في غضون شهر يونيو المقبل.

وطبقاً للمعلومات فإن المستثمر يعتزم تشييد مدينة كاملة متعددة الاستخدامات وتتكون من فلل ومنازل سكنية وجامعة ومنتجع ومراكز تجارية وخدمية.

