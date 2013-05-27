إعمار الإماراتية تطرح شقق برج فيستا2 للبيع بداية يونيو

بدأت شركة إعمار العقارية الإماراتية طرح مشروع البرج الثاني ضمن مشروع "فيستا" في وسط مدينة دبي للبيع، والذي يمتد على مساحة 500 فدان، وفقاً لصحيفة الرؤية الإماراتية.

ويتكون مشروع "فيستا" من برجين متشابهين في التصميم، ويتألف البرج الثاني من 20 طابقاً تضم 120 وحدة سكنية.

ويبدأ البيع في الأول من يونيو المقبل على أساس أولوية التسجيل في مركز المبيعات في "إعمار سكوير".

وقال العضو المنتدب في الشركة، أحمد المطروشي، إن سوق العقارات في الإمارة يشهد اهتماماً غير مسبوق من جانب المقيمين والزوار الذين ينشدون اقتناء منزل في الإمارة.

وأضاف "استناداً إلى الأداء القوي الذي شهدته مشاريعنا العقارية العام الجاري، فإننا نتطلع إلى تعزيز محفظتنا من الوحدات السكنية عالمية المستوى".