تصرفات عقارات دبي تحقق 598 مليون درهم

أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي عن وصول التصرفات العقارية في الإمارة إلى 598 مليون درهم، حيث بلغت قيمة المبايعات 471 مليون درهم، منها مبايعات أراض بنحو 294 مليون درهم ومبايعات شقق وفلل 177 مليون درهم .

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 127مليون درهم منها رهونات أراض بقيمة 77 مليون درهم ورهونات فلل وشقق بقيمة 50 مليون درهم، وفقاً لصحيفة "الخليج".

وشهدت الدائرة اليوم تسجيل 304 مبايعات منها 174 مبايعة للأراضي .

كما بلغت مبايعات الشقق والفلل 130 مبايعة بقيمة 177 مليون درهم منها 126 مبايعة للشقق بقيمة 165مليون درهم و4 مبايعات للفلل بقيمة 11 مليون درهم، كان أهمها مبايعة بقيمة 88 مليون درهم في منطقة النهدة الثانية ومبايعة أخرى بقيمة 50 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 5 .

كما تصدرت منطقة الثنية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 15 مبايعات بقيمة 56 مليون درهم وتلتها منطقة البرشاء جنوب الخامسة بتسجيلها 5 مبايعات بقيمة 10 ملايين درهم .

وشهد اليوم تسجيل 61 رهناً منها 24 رهناً للأراضي بقيمة 77 مليون درهم و37 رهناً للشقق والفلل بقيمة 50 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الثنية الخامسة بقيمة 33 مليون درهم وأخرى في منطقة برج خليفة بقيمة 22 مليون درهم .