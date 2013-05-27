خبير: "ترويج يائس" للهوامير لرفع أسعار العقار بالسعودية

أكد خبير اقتصادي سعودي أن عزوف السعوديين عن شراء الأراضي أعاد الأسعار إلى سابق عهدها في عام 2011.

وبحسب صحيفة "الوطن" السعودية، قدّر رئيس لجنة التثمين العقاري بغرفة جدة عبدالله الأحمري نسبة العزوف عن شراء الأراضي خاصة السكنية بـ60%، مبيناً أن الأسعار مرشحة إلى النزول خلال الفترة القليلة المقبلة بناءً على مؤشرات وزارة العدل ممثلة في كتابات العدل الموزعة بالمدن والهجر.

وأرجع الأحمري ذلك إلى أن الشريحة الكبرى من المواطنين الذين يريدون شراء الأراضي السكنية ينتظرون نتائج وزارة الإسكان بعد أن تكفلت الدولة بتحقيق حلم المواطنين في تملّك أراضٍ ومنح قروض لبناء مساكن.

وحذر من أصوات لـ"هوامير عقارية" تروّج وخاصة عبر الإعلام الجديد في تويتر وفيسبوك بأن العقار لم ينخفض ومازالت الأسعار كما هي؛ لترويج أراضٍ بعيداً عن مؤشرات اقتصادية واقعية، فالسوق تمر بدورة اقتصادية بعد أن شهدت طوال السنوات الماضية تضخماً وارتفاعاً غير مسبوق في أسعار الأراضي حتى الأراضي الواقعة خارج النطاق العمراني ولم تشملها بنى تحتية.

ووصف محاولات الهوامير لترويج إشاعة أن العقار لم ينخفض باليائسة ويجب أن يتعاملوا بنظرة واقعية للأحداث المقبلة، وعليها يطوّروا عقاراتهم بما يعود عليهم بالربح بعيداً عن الإشاعات التي أضرت بالسوق العقارية.

وتشهد مكاتب العدل في المملكة عزوفاً كبيراً في قسم إفراغ العقارات بعد أن شهدت السوق انخفاضاً تدريجياً بالأسعار تبعتها حملات مقاطعة لشراء الأراضي عبر وسائل الإعلام الجديد لحين الانتهاء من نتائج وزارة الإسكان، وهو ما جعل شركات تسويقية تروج لحملات مضادة للحصول على ترويج وتحقيق أرباح عقارية قبل نهاية العام الجاري.