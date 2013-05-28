شركة مزايا تنفذ مشروع "مارينا مول" القطري بمليار ريال

بدأت شركة "مزايا قطر" للتطوير العقاري بناء مشروع "مارينا مول" الذي يعد أكبر مركز تسوق في العاصمة القطرية الدوحة، والوحيد الذي يقع قبالة الساحل، وفقاً لصحيفة الشرق القطرية.

وكشف المهندس حمد بن علي الهدفة الرئيس التنفيذي لمزايا، عن أن الشركة بدأت في الأنشطة الإنشائية للمشروع الذي تتجاوز تكلفته المليار ريال في منطقة لوسيل.

وأشار إلى أن هذا المول سيكون الوحيد في قطر الذي يقع علي الواجهة البحرية، مضيفاً في تصريحات صحافية علي هامش مشاركة الشركة في معرض سيتي سكيب قطر أن "مارينا مول" سيكون من أهم وأكبر المراكز التجارية في قطر، نظراً لموقعه المتميز ونوعية المؤجرين فيه.

ولفت الهدفة إلى أن "مزايا قطر" وقعت اتفاقية إنشاء وإدارة وتشغيل هذا المشروع مع مؤسسة قطر المالكة للمشروع، وستديره الشركة وفق هذه الاتفاقية لمدة 30 عاماً، هذا بالاضافة إلى أن الشركة أكملت 55 % من إنشاءات مشروع "السدرة السكني" المملوك لمؤسسة قطر والذي يعتبر من أكبر المشاريع السكنية ويضم 1165 وحدة سكنية، وسيتم تسليمه قبل نهاية العام الجاري، وقد وقعنا إتفاقية إنشاء وإدارة وتشغيل مع صاحبة المشروع لمدة 20 سنة.

وقال الهدفة إن الشركة أجرت مشروع "تالا" المملوك بالكامل لمزايا قطر لمركز قطر الدولي للمعارض لمدة 10 سنوات.

وبخصوص خطط الشركة للاستثمار الخارجي، أوضح الهدفة أن هناك توجه لدى مجلس الإدارة برئاسة راشد بن فهد النعيمي بالتركيز على الاستثمار في السوق القطري وأسواق المنطقة والعالم، وهناك انفتاح على الاستثمار الخارجي ونقل مزايا قطر من "لاعب محلي" إلى إقليمي وعالمي في القطاع العقاري، مشيرا إلى أن بعض مشاريع الشركة موجهة للأفراد.