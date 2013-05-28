"بروة" تبني جزيرة لمشجعي المونديال بـ5.5 مليار دولار

كشفت شركة بروة العقارية عن خطط لبناء جزيرة قبالة سواحل الدوحة، بتكلفة 5.5 مليار دولار، بما يعادل 20 مليار ريال قطري.

وتضم الجزيرة التي أطلق عليها اسم "المها" فيلات فاخرة ومدينة ألعاب مائية وخمسة فنادق عائمة لاستضافة مشجعي كرة القدم الذين يتوقع أن يتوافدوا على البلاد لحضور نهائيات كأس العالم لكرة القدم في 2022، بحسب صحيفة "الشرق" القطرية.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة عبد الله السبيعي على هامش مؤتمر عقاري في الدوحة، إنه سيكون بمقدور الفنادق استضافة نحو 25 ألفا من مشجعي كرة القدم.

ويتوقع أن يرتفع الطلب على المساكن والغرف الفندقية في قطر مع بدء تنفيذ مشروعات خاصة بنهائيات كأس العالم لكرة القدم.

وقال السبيعي إنه يتوقع طلبا قصير الأجل على الغرف الفندقية، لذا لن يكون من الحكمة طرح غرف فندقية لفترة قصيرة فحسب.

وأضاف أن جزيرة اوريكس يمكن أن تستضيف بين 20 و 25 ألفاً وتستطيع سفن الرحلات أن ترسو لمدة أسبوع أو أسبوعين وتستخدم لفترة قصيرة.

وقال السبيعي إن تكلفة بناء جزيرة اوريكس 20 مليار ريال "5.5 مليار دولار" مضيفا أن المشروع لا يزال في المراحل الأولى.

وذكر السبيعي ان الشركة وافقت على بيع مليون متر مكعب من الأرض للجنة العليا لنهائيات كأس العالم لبناء استاد لوسيل، الذي ستقام عليه المباراة النهائية للبطولة، وذكر السبيعي أنه لم يتم الاتفاق على ثمن الأرض بعد.