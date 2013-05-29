السعودية ترسي عقود إنشاء بـ49 مليار ريال في 3 أشهر

في مؤشر جديد على زيادة نشاط سوق المشاريع العقارية في السعودية، بلغ مؤشر البنك الأهلي التجاري لعقود الإنشاء 288.33 نقطة بنهاية الربع الأول من 2013، في حين بلغت القيمة الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها 49.1 مليار ريال، مما يبشر ببداية قوية لقطاع الإنشاء لعام 2013.

وقال البنك الأهلي التجاري في ملخصه الفصلي لعقود الإنشاء، إن قيمة العقود التي تمت ترسيتها في قطاع الإنشاء خلال الربع الأول من عام 2013 اظهرت قابلية المملكة لإنفاق رأسمالي ضخم، حيث تمت ترسية ما قيمته 49.1 مليار ريال من العقود خلال الربع الأول من عام 2013، وفقا لصحيفة "الرياض".

ويتجلي التركيز على تحسين البنى التحتية الأساسية والاجتماعية للمملكة، كما ضمنته الحكومة في ميزانية العام 2013، حيث ان ما قيمته نحو 11.7 مليار ريال من العقود قد تمت ترسيتها لمشاريع البنى التحتية الأساسية.

واشار الى أن قطاعات ضمن فئة البنى التحتية الاجتماعية، مثل قطاعات العناية الصحية والعقارات السكنية والتعليم، اسهمت بنحو 28 مليار ريال من القيم الكلية للعقود التي تمت ترسيتها خلال الربع الأول من عام 2013.

بينما حازت القطاعات الرئيسية، مثل قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات والصناعة، قيمة عقود أقل نسبياً؛ إذ تمت ترسية ما قيمته 7.5 مليارات ريال.ويبدو أن أداء قطاع الإنشاء يعكس نشاط القطاع الذي ظل يبديه على مدى السنوات القليلة الماضية، رغم أن هناك انخفاضا طفيفا في قيمة العقود التي تمت ترسيتها من 52.2 مليار ريال خلال الربع الأول من عام 2012 إلى 49.1 مليار ريال في الربع الأول من عام 2013.

وتشير كل الدلائل إلى تواصل نمو قطاع الإنشاء، حيث تماسكت قيمة العقود التي تمت ترسيتها بفضل القطاعات غير الأساسية خلال الربع الأول من عام 2013. فضلاً عن ذلك، فإن المشاريع العملاقة التي ستتم ترسيتها في القطاعات الأساسية ستدعم الازدهار في قطاع الإنشاء المستمر خلال عام 2013.وبالنظر إلى طبيعة المشاريع التي تمت ترسيتها، والتي تميل بوضوح للمشاريع المرتبطة بالبنى التحتية، حازت منطقتا الرياض ومكة على أكبر قدر من قيمة المشاريع التي تمت ترسيتها، بحصتي 44% و27% على التوالي.