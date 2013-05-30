بلغت "المحفظة الإيجارية" لمجموعة دبي للعقارات أكثر من 22.5 وحدة سكنية بنهاية 2012 فيما بلغت نسب الإشغال فيها ‬92%، كما ذكرت صحيفة "الإمارات اليوم".

وقال خالد المالك، الرئيس التنفيذي لمجموعة دبي للعقارات، إن الشركة أصبحت تولي قطاع الترفيه والتجزئة اهتماماً كبيراً وفق رؤية دبي ‬2020.

وأضافت أن المجموعة بصدد تأجير منافذ التجزئة في بعض المجمعات السكنية، مثل رمرام، ومدن، وشروق مردف، مؤكدا أن السوق العقارية في دبي سجلت أداء قوياً خلال عام ‬2012، ظهر جلياً في ارتفاع معدلات أسعار البيع والشراء، وأسعار التأجير المدعومة بطلب حقيقي بلغ متوسطه نحو ‬10%.

وشدد على أن توظيف وتأهيل الكوادر المواطنة من ضمن أولويات المجموعة، موضحاً أن نسبة التوطين في (دبي للعقارات) سجلت معدلات كبيرة خلال السنوات الماضية، لاسيما المناصب القيادية العليا التي تجاوز التوطين فيها ‬50%.

وقال المالك، إن المحفظة العقارية تجاوزت ‬22.5 ألف وحدة سكنية، تتضمن نحو ‬16 ألف وحدة سكنية للتأجير، فيما يتم تخصيص بقية الوحدات لسكن الموظفين، مضيفا أن المساحة التأجيرية للمكاتب والمحال الخاصة بالمجموعة تجاوزت حاجز مليون متر مربع، لاسيما بعد إضافة منافذ التجزئة في مشروع (باي أفنيو)، و(بي سكوير).

وأشار إلى أن نسب الإشغال في المحفظة التأجيرية بلغت معدلات جيدة، إذ حققت المجمعات السكنية معدلات إشغال تجاوزت ‬92%، فيما اقتربت معدلات إشغال محال التجزئة من حاجز ‬90%.

وأكد التزام الشركة بخطة الدفعات المالية للمقاولين، وحرصها على أن تصل إليهم في مواعيدها، موضحاً أن إجمالي الدفعات خلال عام ‬2012 بلغ نحو ‬1.2 مليار درهم، فيما تستمر الدفعات خلال العام الجاري بالشكل المطلوب، وحسب العقود التي أبرمتها الشركة.

وبين أن الانتعاش والنمو الاقتصادي في العديد من القطاعات الاقتصادية، دعم القطاع العقاري، إذ شهدت الرخص التجارية، والتأشيرات، وعدد والزوار والسياح نمواً واضحاً للجميع، فضلاً عن مؤشرات أخرى تدل على التعافي والانتعاش.