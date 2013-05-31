معدل إشغال الفنادق في دبي بلغ 88% منذ بداية 2013

بلغ معدل إشغال قطاع الفنادق في دبي منذ بداية العام حتى الآن 88.2 % وفق ما جاء في تقرير هوتستاتس عن أداء فنادق الشرق الأوسط من فئتي 4و5 نجوم في أبريل.

ووفقا للبيان الإماراتية، فقد سجل متوسط عائد الغرفة الفندقية المتاحة نموا بنسبة 7.2%، ليصل إلى 325.40 دولار في الليلة، مدفوعا بارتفاع معدل الإشغال بنسبة 2.7%، وارتفاع متوسط سعر الغرفة بنسبة 4%. وفيما يخص أرباح الفنادق، شكل ارتفاع تكلفة الرواتب ضغطا مما أدى إلى تراجع ربح الغرفة بنسبة 0.4% ليصل إلى 276.1 دولار.

وبلغ معدل الإشغال الفندقي في دبي في أبريل العام الجاري 84.3% ، بينما بلغ متوسط عائد الغرفة الفندقية المتاحة 321.75 دولار في الليلة، بما يقل قليلا عن مستوى العام الماضي بنسبة 1.9%، فيما بلغ متوسط سعر الغرفة 381.67 دولارا في الليلة في أبريل بانخفاض بنسبة 1.8% عن الشهر نفسه من العام الماضي.

ورغم التراجع البسيط في معدل الأداء في أبريل من العام الجاري فإن الأداء عموما منذ بداية العام يفوق العام الماضي حيث بلغ 88.2% في المتوسط منذ بداية العام.

غير أن التقرير توقع تراجعا في أداء القطاع الفندقي في فصل الصيف لكن مع قوة الأداء منذ بداية العام حتى الآن، فإن العاملين في القطاع الفندقي متفائلون بشأن فصل الصيف الحالي.

وأضاف التقرير أن فنادق أبوظبي سجلت ارتفاعا بنسبة 17.1% في متوسط عائد الغرفة، بفعل الارتفاع بنسبة 16.7 % في معدلات الإشغال الفندقي في أبريل العام الجاري، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

