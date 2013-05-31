1.4 مليار درهم لبناء بيوت للإماراتيين عام 2014

أقرت الإمارات ميزانية بلغت 1.4 مليار درهم لبناء وإنشاء بيوت للمواطنين الذين تقدموا بطلب مساعدات إسكانية.

وبحسب صحيفة الإمارات اليوم، فقد أفاد وزير الأشغال العامة رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان، الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، بأن موازنة البرنامج للعام المقبل تبلغ نحو مليار و‬420 مليون درهم، مطالباً مقدمي طلبات الإسكان الذين لم يحصلوا على مساعدات بسرعة تحديث بياناتهم في "البرنامج"، بهدف الوقوف على الاحتياجات الفعلية للسكن، مشيراً إلى أن إجمالي عدد الطلبات يصل إلى ‬40 ألف طلب لم تكن محدثة، وتمت مخاطبة أصحابها وتحديث معظم الطلبات، في حين بقي ‬15% دون تحديث.

وأضاف في تصريحات، أمس، بمقر البرنامج في دبي، أنه تتم حالياً دراسة مواقع اختارها البرنامج في إمارتي رأس الخيمة وأم القيوين لبناء مجمعات سكنية أسوة بالمجمعات التي شيدت في المنطقة الغربية في أبوظبي، موضحاً أن طلبات المواطنين في الحصول على مسكن في هذه المجمعات في تزايد مستمر، والبرنامج يسعى إلى توفير أفضل معايير السكن لهم وفي أسرع وقت ممكن.

ووافق مجلس إدارة "زايد للإسكان" خلال اجتماعه، على تكفل البرنامج بالإشراف على مراحل بناء المساكن كافة، والتواصل مع الجهات المعنية لتحديد الأرض واختيار المقاولين، وتيسير بناء المساكن لشريحة الحاصلين على المساعدات السكنية ضمن فئة "إنشاء مسكن"، كما اطلع على موازنة البرنامج لعام ‬2014، والتي تبلغ نحو مليار و‬420 مليون درهم.

وقال النعيمي، إن مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان سيقر في وقت لاحق مجموعة من الاستحقاقات، ويطلع على بعض التعديلات الداخلية في البرنامج وتقارير مقدمة من أجهزة الرقابة في البرنامج، إضافة إلى الاطلاع على تقرير ديوان المحاسبة.

وأكد النعيمي أهمية التوفيق بين أعداد الطلبات وإمكانات البرنامج ووسائل الدعم، إذ تعتبر هذه المدخلات مهمة في عمليات اتخاذ القرارات المناسبة، وتحديد التوجهات المستقبلية للبرنامج، ومشروعات الإسكان على وجه الخصوص.

وأشار إلى أن المجمعات السكنية المتكاملة التي يتم إنشاؤها حالياً في الشارقة، وعجمان والفجيرة، هي التصور القادم، وبالنظر إلى التجارب السابقة التي بدأناها في المنطقة الغربية في أبوظبي، وجدنا إقبالاً كبيراً في منطقتي غياثي وبدع زايد، وقائمة المواطنين الراغبين في اقتناء شقق سكنية ضمن المجمعات التي يتم بناؤها في دبا تفوق عدد الشقق.

وأضاف أن البرنامج يدرس مواقع في إمارتي رأس الخيمة وأم القيوين للبدء في بناء المجمعات السكنية، والانتهاء من البنية التحتية في هذه المواقع بالتنسيق مع لجنة مبادرات رئيس الدولة.

