صفقات عقارات دبي تسجل 13.4 مليار درهم خلال شهر مايو

وصلت قيمة التصرفات العقارية في دبي خلال مايو الجاري نحو ‬13.4 مليار درهم، فيما استحوذت المبايعات على نحو ‬70٪ منها، لتصل إلى نحو ‬9.5 مليار درهم، بحيث توزعت بين ‬6.2 مليار للأراضي، و‬3.3 مليار درهم للشقق والفلل.

وأظهرت إحصاءات قسم البيانات والبحوث والدراسات في إدارة تنمية القطاع العقاري بدائرة الأراضي والأملاك في دبي، أن حصة الرهونات من التصرفات العقارية بلغت ‬3.9 مليار درهم بنسبة ‬30٪، فيما بلغت حصة الأراضي منها ‬2.17 مليار درهم، واستحوذت الفلل والشقق على ‬1.73 مليار درهم، وفقا لصحيفة "الإمارات اليوم".

وتصدرت "الثنية الخامسة" المناطق من حيث عدد التصرفات، تلتها منطقة "برج خليفة"، ثم منطقة "وادي الصفا".

وحققت التصرفات العقارية في الأسبوع الأول من مايو الجاري، أكثر من ثلاثة مليارات درهم، بلغت قيمة المبايعات منها ‬2.1 مليار درهم.

وسجلت قيمة الرهونات نحو ‬945.5 مليون درهم، منها ‬754 مليون درهم للأراضي، و‬191.5 مليون درهم للفلل والشقق.

وتصدرت "الثنية الخامسة" المناطق من حيث عدد المبايعات التي كان أهمها مبايعة بقيمة ‬92.4 مليون درهم في منطقة "وادي الصفا"، وأربع مبايعات أخرى بقيمة ‬88 مليون درهم في منطقة "برج خليفة".

فيما سجلت تصرفات الأسبوع الأخير من مايو الجاري نحو ‬3.1 مليار درهم، استحوذت المبايعات على نحو ‬2.1 مليار درهم، منها ‬1.1 مليار درهم لأراض، ونحو مليار درهم لشقق وفلل.

وسجلت الرهونات نحو ‬914.2 مليون درهم، توزعت بين الأراضي بقيمة ‬691.7 مليون درهم، والفلل والشقق بنحو ‬222.5 مليون درهم.

وكانت أهم المبايعات، واحدة بقيمة ‬88.1 مليون درهم في منطقة "النهدة الثانية"، ومبايعة أخرى بقيمة ‬60 مليون درهم في منطقة "محيصنة الرابعة"

وبلغت تصرفات أول يومين في مايو نحو ‬935 مليون درهم، كان أهمها مبايعة بقيمة ‬36 مليون درهم في منطقة "برج خليفة"، وأخرى بقيمة ‬36 مليون درهم في منطقة "جبل علي"، وتصدرت "ند الشبا" المناطق من حيث عدد المبايعات.

وبينت الإحصاءات أن هناك انتعاشاً في حركة تصرفات الوحدات السكنية، بعد عودة الثقة في القطاع العقاري في دبي، إذ تشير الإحصاءات إلى أن منحنى تصرفات العقارات في ارتفاع متدرج.