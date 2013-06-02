"نخيل" تطرح مناقصات عقارية بملياري درهم

تعتزم شركة "نخيل" العقارية طرح مناقصات جديدة في السوق المحلي بدبي خلال الشهر الجاري لتنفيذ مشاريع تشمل "ذا بوينت"، و"أزور ريزيدنس"، و"بالم فيوز"، و"نادي جبل علي"، إلى جانب المرحلة الثالثة من "جميرا بارك"، ليرتفع عددها الإجمالي إلى خمس مناقصات، وتقدر القيمة الإجمالية لهذه المناقصات بأكثر من ملياري درهم.

وقال علي راشد لوتاه، رئيس مجلس إدارة "نخيل": "حرصت إدارة الشركة منذ توليها مهام خطة إعادة الهيكلة في بداية عام ،2010 الوفاء بكافة التزاماتها لجميع الاطراف الذين تربطنا علاقة استراتيجية معهم كالعملاء والمقاولين والاستشاريين وغيرهم، الأمر الذي استعادت من خلاله "نخيل" موقعها لاعباً رئيساً في صناعة العقار وعزز الثقة فيها والدليل على ذلك بيع جميع مشاريعها الجديدة التي طرحتها في الأشهر الماضية منها - على سبيل المثال لا الحصر - بيع 471 وحدة سكنية بقيمة 9 .1 مليار درهم، منها 381 فيلا في “جميرا بارك” و90 فيلا ضمن "جميرا فيلدج – سيركل".

وأضاف لوتاه قائلاً: "على صعيد مشاريع المدى القصير، حققت "نخيل" نجاحاً باهراً على صعيد إنجاز وتسليم المشاريع، حيث سلمت في إطار تنفيذ خطة إعادة الهيكلة 5400 وحدة عقارية منها 770 وحدة في الربع الأول من 2013 تقع ضمن مشاريع "نخلة جميرا"،"قرية جميرا"، "جميرا بارك"، "الفرجان"، "انترناشنال سيتي"، و"مرتفعات جميرا"، وتعتزم تسليم 3000 وحدة بحلول نهاية العام الجاري.

وأشار إلى أن "نخيل" لم تقف عند هذا الإنجاز فقط، بل تحركت سريعاً، في ظل بدء مرحلة جديدة من السوق العقاري عنوانها التفاؤل والازدهار، إلى إطلاق مشاريع جديدة باستثمارات تتجاوز قيمتها 6 مليارات درهم لتعزيز محفظتها ورفد القطاع بمنتجات نوعية، وهي "نخيل مول"، "ذا بوينت"، توسعة "ابن بطوطة مول"، "أزور ريزيدنس"، "كلوب فيستا ماري"، و"بالم فيوز"، و"نادي جبل علي".

وفيما يتعلق بملف المقاولين، أوضح رئيس مجلس إدارة "نخيل"، أن الشركة أبدت اهتماماً كبيراً بهذا الملف نتج عنه سداد كافة حقوق الدائنين التجاريين النقدية بنسبة 40% من مطاباتهم، و60% على هيئة صكوك بواقع ربح 10% سنوياً، ودفعت أكثر من 1 .1 مليار درهم فوائد على هذه القروض ومدفوعات ربح الصكوك والمبالغ النقدية منذ بداية خطة إعادة الهيكلة.

كما مارست سياسة الدفع المبكر للمقاولين العاملين في مشاريعها الجديدة، قبل موعد استحقاقها بفترة لا تقل عن أسبوعين.