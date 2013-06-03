دبي تسجل 33% ارتفاعاً في أسعار عقاراتها.. وأبوظبي 20%

أشار تقرير لبنك أبوظبي الوطني الى أن الانتعاش الاقتصادي الذي تشهده دولة الإمارات، رفع متوسط سعر بيع الوحدات السكنية المدرجة في دبي إلى 083 .1 درهم/ قدم مربعة (بنمو 2 .2% على أساس شهري، 8 .32% على أساس سنوي)، وانخفض متوسط الإيجار في دبي إلى 72 درهماً قدم مربعة 4 .1% على أساس شهري و15% على أساس سنوي)، وكان متوسط العائد على الاستثمار العقاري 7 .6%، وشهدت مناطق المدينة العالمية وأبراج بحيرات الجميرا والخليج التجاري أكبر زيادة في أسعار العقارات (54% و47% و43% على أساس سنوي).

فيما ارتفع متوسط سعر بيع الوحدات السكنية المدرجة في مناطق مختارة في أبوظبي (الريم وشاطئ الراحة) الى 128 .1 درهم/ قدم مربع بنمو 4 .20% على أساس سنوي، وانخفض متوسط الإيجار في مواقع مختارة في أبوظبي (الريف والريم وشاطئ الراحة) بنسبة 9 .4% على أساس سنوي، وفقاً لصحيفة "الخليج" الإماراتية.

يشار الى أنه بلغ متوسط العائد على الاستثمار العقاري في أبوظبي في مواقع مختارة (الريف والريم وشاطئ الراحة) 25 .7%.