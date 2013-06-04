تحالف صيني برازيلي يستحوذ على 40% من مبنى "موتورز"

في واحدة من أكبر الصفقات العقارية في الفترة الأخيرة، قام المطور العقاري الصيني العملاق "زانغ زين" وشركة استثمارية برازيلية بشراء 40% من مبنى "جنرال موتورز" الواقع في نيويورك، وفقا لصحيفة القبس الكويتية.

ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادر مطلعة قولها إن المطورة العقارية "زانغ زين"، وشركة الاستثمار المصرفية سافرا البرازيلية اشترتا 40% من المبنى لقاء 1.4 مليار دولار تقريبا.

وأضاف المصدر أن "زانغ" التي تصنف بين أغنياء العالم، وتشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة سوهو تشاينا أكبر مطور عقاري في بكين، اشترت والعائلة البرازيلية سافرا الحصة من خلال كيان يدعى "صن غيت تراست".

وتساوي قيمة المبنى ككل الذي تبلغ مساحته 185800 متر مربع، نحو 3.4 مليارات دولار، وهي أعلى قيمة لعقار أميركي منذ أن بيع المبنى في 2008.

وأشارت المصادر إلى أن مجموعة غولدمان ساكس نفذت عملية بيع الحصة نيابة عن الهيئة العامة للاستثمار، وشركة ميراس كابيتال ومقرها دبي. وتمت الصفقة في 31 مايو المنصرم.

