دبي تشهد تدشين أعلى برج لولبي في العالم

تشهد إمارة دبي الاثنين المقبل تدشين أعلى برج لولبي في العالم، أحد مشاريع شركة كيان للاستثمار والتطوير العقاري.

ويتمتع برج "إنفينيتي" الذي يتكون من 75 طابقاً، بمكانة مميزة، ويبلغ ارتفاعه 310 متراً تقريبا، وتبلغ تكلفته أكثر من مليار درهم، وسيجري تدشينه في حفل ضخم مع عرض خاص على البرج، وذلك بعد الحصول على شهادة الإنجاز من قبل بلدية إمارة دبي، والتي تفيد بانتهاء الأعمال في المشروع، بحسب صحيفة "الإمارات اليوم".

وقال رئيس مجلس إدارة شركة كيان للاستثمار والتطوير أحمد محمد الحاطي، إن المشروع تم تنفيذه وفقا لأعلى المعايير العالمية في إنشاء الأبراج، مشيرا إلى حصول هذا البرج على العديد من الجوائز العالمية.

وقال الحاطي "فاز برج "إنفينيتي" بجائزة "أفضل هندسة معمارية" في العالم ضمن "جوائز العقارات العالمية" في لندن، موضحا أنه تم تصميم هذا البرج من قبل شركة "سكيدمور أوينغز أند ميريل" التي تشتهر بمشروعاتها البارزة، مثل برج "سيرز" في مدينة شيكاغو الأميركية و"برج خليفة" في دبي.

وأضاف الحاطي "يتصف هذا المشروع بسمات تصميمية رائعة، ويتيح للقاطنين فيه منظراً بانورامياً خلاباً نحو البحر لمشروع النخلة ومرسى دبي بفضل شكله اللولبي بزاوية قدرها 90 درجة من الأعلى إلى الأسفل، والأساليب المعمارية والإنشائية التي صممت خصيصاً لهذا المشروع، وخطوط التصميم الداخلي للمشروع فائقة الحداثة على نحو يكمل التصميم الخارجي".