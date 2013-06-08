ارتفاع أسعار الإيجارات في أبوظبي 10% لأول مرة منذ عامين

منذ عامين تقريبا ظلت الإيجارات في إمارة أبوظبي "جامدة"، بيد أنها أزاحت ذلك الجليد عنها مع بداية العام الجديد، لترتفع أسعار إيجارات وحدات سكنية بنسب تراوحت بين 5 و10%، مقارنة بالنصف الثاني العام الماضي، مستفيدة من طلب متنام على البنايات الجديدة، بعد ما يزيد على عامين من الانخفاض التدريجي، بحسب متعاملين بالسوق العقاري.

وبحسب الاتحاد الإماراتية، قال عقاريون إن السوق العقاري بدأ يستعيد نشاطه بصورة ملموسة منذ بداية العام، لاسيما بالوحدات الجديدة والتي تتميز بالجودة العالية وتوافر الخدمات، وهو ما انعكس على معدلات الأسعار بهذه الوحدات.

لكن منحنى التراجع مستمر في بعض الوحدات القديمة ومنخفضة الجودة داخل العاصمة.

وقال وائل الطويل العضو المنتدب لشركة تلال كـابيتال إن أسعار الإيجارات ارتفعت مؤخراً في عــدد من مناطق أبوظبي لاسيما شـــاطئ الراحـة ومــدينة محمد بن زايد، فيما لا تزال بعض المـــناطق الأخرى، مثل وسط أبوظبي، تشهـــد تراجعاً أو استقراراً في الأسعار.

وأشار تقرير صادر عن شركة استيكو للاستشارات العقارية مؤخراً إلى ارتفاع متوسط أسعار إيجارات العقارات الفخمة والمتوسطة في أبوظبي بنسبة 8% خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بالربع الأخير من 2012، موضحاً أن توافر الوحدات العقارية الجديدة في مناطق راقية بتشطيبات عالية الجودة ومرافق خدمية متقدمة وبأسعار تنافسية جيدة، دفع المستأجرين المقيمين في أبوظبي إلى الاستفادة منها، ما أدى إلى زيادة الضغوط على إيجارات العقارات القديمة، ونسب الإشغال فيها.

من جهتها، قالت فايزة الزرعوني رئيس مجلس إدارة شركة انفينت دايمنشنز للاستشارات العقارية إن سوق الإيجارات بأبوظبي في طريقه لبداية دورة جديدة من النمو بعد أكثر من عامين من التباطؤ في الطلب والتراجع بالأسعار.

وأوضحت أن نشاط السوق العقاري تحسن بالعاصمة، سواء فيما يتعلق بالإيجارات، وعمليات البيع والشراء في مشاريع التملك الحر، وهو ما انعكس على الأسعار.

وأشار تقرير لشركة الاستشارات العقارية العالمية "سي بي ار" إلى أن سوق العقارات السكنية لا تزال تتلقى دعماً قوياً من حكومة أبوظبي لتنشيط هذا القطاع بعد أربع سنوات من التراجع.

وأوضح التقرير أن الربع الأول من 2013 شهد تسليم عدد من المجمعات السكنية الراقية في جزيرة أبوظبي، بما في ذلك مجمّع البطين (347 وحدة)، ومارينا باي (348 وحدة) ومراسي (350 وحدة)، مشيراً إلى أن متوسط الإيجارات السنوية للشقق السكنية في مركز المدينة يتراوح بين 50 و120 ألف درهم للوحدة المؤلفة من غرفتين، و70 إلى 150 ألف درهم للوحدة ذات الثلاث غرف.