الدوحة تنشئ 11 ألف وحدة سكنية فاخرة في 2013

بلغت نسبة ارتفاع الشقق الفاخرة في الدوحة خلال الربع الأول من العام الحالي 9% لتصل إلى 10800 وحدة مقارنة بـ9850 وحدة في نهاية العام الماضي و8500 في العام 2010، وفقاً لتقرير شركة الأصمخ للمشاريع.

وتوقع التقرير أن يصل إجمالي عدد الشقق الفاخرة بالمنطقة الدبلوماسية ومشروع اللؤلؤة بحلول نهاية العام الحالي 1800 وحدة، إذا ما انتهت المشاريع قيد الإنشاء في الوقت المخطط لها، وهو ما يعادل ارتفاعا في إجمالي الوحدات الفاخرة بما نسبته 66% خلال 2013، وفقاً لصحيفة "الراية" القطرية.

وأشار التقرير إلى أن الإنشاءات الجارية في الخليج الغربي ومشروع اللؤلؤة ستضيف 6500 شقة خلال العام الحالي.

وفي سياق آخر لفت التقرير إلى أن الاستثمار الحكومي في البنية التحتية سيكون كثيفاً في العامين المقبلين، ما يعني أنه من المرجح أن يزداد سكان شريحة الدخل المنخفض والمتوسط التي تعكس احتياجات التوظيف في قطاع البناء والقطاعات المرتبطة به، وهذا يشير إلى زيادة الطلب على الشقق ذات الأسعار المقبولة ومساكن العمال.

وعلى صعيد القطاع الإداري قال التقرير: سيضيف قطاع المكاتب "700" ألف متر مربع إضافية خلال العام الحالي "2013"، وتبلغ مساحة المكاتب في قطر حاليا نحو "3.6" مليون متر مربع منها "1.4"مليون متر مربع في منطقة الخليج الغربي. وأشار التقرير إلى أن مساحات القطاع المكتبي التي تم إنشاؤها في العام الماضي "2012" تصل إلى "300" ألف متر مربع.

وتوقع التقرير أن يتناقص نمو المعروض من المكاتب تدريجياً في عام 2014، وستصل نسبة الإنشاء من المكاتب في العام "2014" إلى"100" ألف متر مربع.

وبين التقرير أن الإيجارات الشهرية للمكاتب شهدت زيادة طفيفة خلال الربع الأول من العام الحالي "2013" وتراوحت قيمها بين "180 إلى 230" ريالا قطريا للمتر المربع الواحد في منطقة الخليج الغربي، وذلك حسب الخدمات والمواصفات العالية التي يقدمها كل مبنى، يعود الارتفاع الطفيف للإيجارات على هذه المكاتب إلى قدوم الشركات الكبيرة التي تبحث عن فرص استثمارية في قطر.

كما أوضح التقرير أن قيم إيجارات المكاتب في المناطق التجارية الثانوية مثل منطقة السد، طريق المطار واسلطه تراوحت بين "120 و130" ريالا للمتر المربع الواحد.

وقال التقرير: إن الاتجاه على الطلب المرتفع للمساحات المكتبية في أحياء المدينة سينمو بنسبة أكثر من منطقة الخليج الغربي خلال العام 2013، وذلك بسبب ميول الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة إلى اختيار العقارات التجارية بأسعار منخفضة، وهذا يشير أيضاً إلى فرصة إعادة تطوير المكاتب في هذه المناطق.

وعلى صعيد المساحات التجارية بين التقرير أن العام الحالي"2013" سيشهد إضافة مساحات تجارية تصل إلى "150" ألف متر مربع موزعة في مناطق مختلفة ومعظم هذه المساحات هي مشاريع كبيرة تتراوح بين مراكز تسوق ومحال تجارية.