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دراسة: الجزء الأكبر من مساحة الرياض أراضٍ بيضاء

المصدر: العربية.نت
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كشفت دراسة تحليلية للتطور العمراني واستعمالات الأراضي في مدينة الرياض، باستخدام تقنية الاستشعار عن بُعد، أن الأراضي البيضاء تشكل الجزء الأكبر من مساحة الرياض، حتى حدود حماية التنمية بنسبة 77%.

وأفادت الدراسة بأن تلك الأراضي تمثل المخزون الاستراتيجي العمراني للمدينة، وبيّنت أن الأراضي البيضاء تشكل في النطاق العمراني حتى عام 1450، نحو 58%، في حين شكّلت الأراضي ذاتها في النطاق العمراني حتى عام 1435، بنسبة 49%، بحسب صحيفة "عكاظ" السعودية.

وأظهرت الدراسة استمرار النمو السريع في المنطقة العمرانية بالمدينة خصوصاً في الأطراف، إذ بلغ النمو العمراني 176 كلم أي بمعدل زيادة بلغ 16.8%.

وأوضحت الدراسة أن مساحة استعمالات الأراضي المطورة بالرياض بلغت 749 كلم، تم تحديد 17 تصنيفاً رئيسياً لها فيما احتل الاستعمال السكني المساحة الاكبر للمناطق المطورة بنسبة 29% وبزيادة 35 كلم.

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