دراسة: الجزء الأكبر من مساحة الرياض أراضٍ بيضاء

كشفت دراسة تحليلية للتطور العمراني واستعمالات الأراضي في مدينة الرياض، باستخدام تقنية الاستشعار عن بُعد، أن الأراضي البيضاء تشكل الجزء الأكبر من مساحة الرياض، حتى حدود حماية التنمية بنسبة 77%.

وأفادت الدراسة بأن تلك الأراضي تمثل المخزون الاستراتيجي العمراني للمدينة، وبيّنت أن الأراضي البيضاء تشكل في النطاق العمراني حتى عام 1450، نحو 58%، في حين شكّلت الأراضي ذاتها في النطاق العمراني حتى عام 1435، بنسبة 49%، بحسب صحيفة "عكاظ" السعودية.

وأظهرت الدراسة استمرار النمو السريع في المنطقة العمرانية بالمدينة خصوصاً في الأطراف، إذ بلغ النمو العمراني 176 كلم أي بمعدل زيادة بلغ 16.8%.

وأوضحت الدراسة أن مساحة استعمالات الأراضي المطورة بالرياض بلغت 749 كلم، تم تحديد 17 تصنيفاً رئيسياً لها فيما احتل الاستعمال السكني المساحة الاكبر للمناطق المطورة بنسبة 29% وبزيادة 35 كلم.