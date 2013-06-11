السعودية تقرر استيراد 6 ملايين طن أسمنت قبل نهاية 2013

قررت السعودية استيراد نحو 6 ملايين طن من الأسمنت المستورد قبل نهاية العام الحالي، يأتي ذلك في الوقت الذي من المتوقع فيه أن ترتفع وتيرة تنفيذ المشاريع في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة مع قرب موسم الحج، وسط ارتفاع في حجم تنفيذ المشروعات الإسكانية في بقية مناطق البلاد مع بدء وزارة الإسكان تنفيذ المشاريع الإسكانية الجديدة للمواطنين.

وأكد فهد الحمادي رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين خلال حديثه لصحيفة الشرق الأوسط أن ارتفاع وتيرة تنفيذ المشروعات في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة ستزداد حدة مع قرب موسم الحج.

وقال "في ظل ارتفاع وتيرة تنفيذ المشروعات في هذه المدن فإنه من الطبيعي أن يكون هنالك حاجة أكبر للمواد الخام، والأيدي العاملة القادرة على تنفيذ هذه المشروعات".

ولفت الحمادي إلى أن وتيرة تنفيذ المشروعات الحكومية في الأشهر الأخيرة من كل عام تزداد سخونة، مبينا أن الاعتمادات المالية التي يحصلها المقاولون في نهاية العام ترتفع عما تكون عليه في الأشهر الأولى، مضيفاً "يعود هذا الأمر إلى عملية بحث هذه الجهات عن اعتماد ميزانيات مالية جديدة من العام التالي".

وذكرت مصادر مطلعة أن كميات الأسمنت التي سيتم استيرادها خلال الأسابيع المقبلة من خلال تنسيق حكومي مع شركات الأسمنت، سيتم توجيه النسبة الأكبر منها إلى المنطقة الغربية من البلاد، وهي خطوة من شأنها حماية السوق المحلية من أزمة نقص المعروض، كما حدث في السنوات القليلة الماضية في الأشهر الأخيرة من كل عام.

وقالت وزارة التجارة والصناعة السعودية إنها نسقت الوزارة مع شركات الأسمنت في المملكة لتوفير نحو 6 ملايين طن من الأسمنت المستورد قبل نهاية العام الحالي، وذلك لإمداد السوق باحتياجاتها من السلعة، وضمان توفرها بالأسعار المحددة للمستهلكين في جميع المناطق.

وبحسب وزارة التجارة والصناعة السعودية فإنه بلغ حجم كميات الأسمنت السائب والمكيس التي وصلت إلى الموانئ، والمنافذ الحدودية للمملكة خلال الفترة الماضية، إلى جانب الكميات المتعاقد عليها فعليا حتى شهر مايو الماضي، أكثر من 1.2 مليون طن، وهو الأمر الذي أسهم بشكل كبير في استقرار السوق وسد الاحتياج المتزايد لإقامة المشاريع.

وتبلغ عدد شركات الأسمنت في السعودية نحو 13 شركة، منها 10 شركات مدرجة في سوق الأسهم السعودية، وحجم الإنتاج لجميع الشركات المنتجة في عام 2011 بلغ 48.36 مليون طن مقارنة بإنتاجها في عام 2010 الذي بلغ نحو 42.97 مليون طن، وتشير معطيات السوق إلى أن الطلب على قطاع الأسمنت سيبقى قويا في 2013 مدعوما بشكل رئيس من المشاريع الحكومية في البلاد.