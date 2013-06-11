مليار درهم قيمة التصرفات الإجمالية للعقارات في دبي

أشارت دائرة الأراضي والأملاك في دبي إلى أن قيمة التصرفات الإجمالية للعقارات المسجلة وصلت إلى أكثر من مليار دولار، في حين تجاوزت قيمة المبايعات 833 مليون درهم، وكانت حصة مبايعات الأراضي هي الأكبر بنسبة 50% إذ بلغت 590 مليون درهم، فيما بلغت مبايعات الشقق والفلل 243 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 167 مليون درهم، منها رهونات أراضى بقيمة 117 مليون درهم ورهونات فلل وشقق بقيمة 50 مليون درهم. وشهدت الدائرة أمس تسجيل 397 مبايعة، منها 220 مبايعة للأراضي، وفقا لصحيفة "البيان".

وبلغت مبايعات الشقق والفلل 177 مبايعات بقيمة 243 مليون درهم منها 169 مبايعات للشقق بقيمة 216 مليون درهم و8 مبايعات للفلل بقيمة 27 مليون درهم كان أهمها مبايعة بقيمة 408 ملايين درهم فى منطقة وادي الصفا 3 ومبايعة أخرى بقيمة 16 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

كما تصدرت منطقة الثنيه الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 9 مبايعات بقيمة 40 مليون درهم وتلتها منطقة البرشاء جنوب الخامسة بتسجيلها 5 مبايعات بقيمة 11 مليون درهم.

وشهد أمس تسجيل 50 رهنا منها 16 رهنا للأراضى بقيمة 117 مليون درهم و 34 رهنا للشقق والفلل بقيمة 50 مليون درهم كان أهمها بمنطقة القوز الصناعيه الرابعه بقيمة 60 مليون درهم وأخرى فى منطقة المناره بقيمة 20 مليون درهم.

وتأتي نتائج التصرفات العقارية على خلفية نمو يشهده السوق العقاري خلال المرحلة الحالية سواء لجهة إطلاق مشروعات ضخمة أو لجهة الأقبال على شراء العقارات من قبل المستثمرين وسواء أكان البيع على الخارطة أو لعقارات جاهزة، وسواء أكانت العقارات الجاهزة مباعة عن طريق الوسطاء أو المطورين أو بالمزاد العلني.

وكان آخر مزاد علني نظمته أراضي دبي قبل أسبوع قد شهد بيع 4 عقارات بقيمة 8 ملايين درهم بزيادة بلغت نحول مليوني درهم عن الأسعار الأولية قبل المزاد.

ووقع أغلى عقار باعته الدائرة في مزادها في منطقة البرشاء جنوب الأولى بقيمة 2.7 مليون بزيادة بلغت أكثر من 100 ٪ عن سعره الأولي.

وبيع العقار الثاني في منطقة هور العنز بسعره الأولي عند 2.7 مليون، فيما بيع العقار الثالث في منطقة الثنية الثالثة بسعر 1.1 مليون صعوداً على سعره الأولي عند 900 ألف. وبيع العقار الثالث بقيمة 1.3 مليون في منطقة الوحيدة بزيادة على سعره الأولي البالغ 800 ألف.