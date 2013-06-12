ارتفاع أسعار المنازل البريطانية لأعلى مستوى في 3 سنوات

ارتفعت أسعار المنازل البريطانية إلى أعلى مستوى لها في 3 سنوات خلال مايو، بالتزامن مع بلوغ وتيرة المبيعات أعلى نقاطها منذ يناير عام 2010، وفقا لبيانات مسح أجراه المعهد الملكي للمساحين القانونيين عن ارتفاع الأسعار.

وأشار المعهد إلى أن مؤشره لمتابعة حركة الأسعار ارتفع إلى مستوى 5 نقاط الشهر الماضي، من نقطة واحدة في أبريل، وهو المستوى الأعلى له منذ بلوغه مستوى 18 نقطة في مايو عام 2010.

ويتوقع المسح ارتفاع أسعار المنازل 4 .1% خلال الشهور الـ12 المقبلة، بالمقارنة مع 1 .1% في أبريل/ نيسان.

لكن رغم ذلك، فإن المسؤول في المعهد "بيتر بولتون كينغ" يرى أن الطريق لايزال طويلاً حتى رؤية الانتعاش على نطاق واسع.