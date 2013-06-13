عقارات الخليجيين "آمنة" في تركيا وبعيدة عن "الاحتجاجات"

في الوقت الذي تشهد حركة السياحة في تركيا تراجعا كبيرا خصوصا من قبل السياح الخليجيين الذين قاموا "جلّهم" بإلغاء حجوزاتهم الصيفية، بسبب استمرارية التظاهرات في غالبية المدن وبالذات في أسطنبول، إلا أن ذلك لم يؤثر في استثمارات الخليجيين في العقار.

وبحسب صحيفة الحياة، طمأن رجل الأعمال التركي علي آغا أوغلو رئيس مجموعة شركات "آغا أوغلو" ومؤسسها، المستثمرين الخليجيين على استثماراتهم في بلاده، على اعتبار أن الاحتجاجات منحصرة في ساحة "تقسيم"، وأن الحياة تسير كعادتها في بقية أنحاء تركيا، مضيفا أن حركة البناء والمشاريع والسياحة مستمرة.

وأشار إلى أن رجل أعمال سعودي اشترى مبنيين من شركته بقية 200 مليون دولار.

وأكد أوغلو أن الاستثمارات الخليجية في قطاع العقارات مستمرة، على رغم الاحتجاجات التي تشهدها مدينة اسطنبول منذ أكثر من 10 أيام، والتي شبهتها وسائل إعلام غربية بـ"الربيع العربي".

وتوقع أن تتجاوز الاستثمارات العقارية الخليجية في تركيا هذه السنة، 5 مليارات دولار، ما شجع شركته على افتتاح مكتب إقليمي في دبي، لتسويق مشاريعها في منطقة الخليج، خصوصاً مشروع "مسلك 1453" الضخم في مدينة أسطنبول، الذي يعتبر حياً متكاملاً يضم 4789 شقة سكنية تتراوح مساحتها بين 55 و378 متراً مربعاً إضافة إلى محال تجارية وترفيهية.

ورجح أن يصل إجمالي استثمارات الخليجيين في عقارات شركته خلال العام الحالي إلى مليار دولار، حيث إنها وصلت منذ مطلع السنة إلى 700 مليون دولار.

وأشارت أرقام مبيعات الشركة إلى أن شركة آغا أوغلو باعت 1925 وحدة سكنية حتى الآن، حوالى 1553 منها إشتراها مستثمرون خليجيون.

وقال أوغلو "تشهد تركيا موجة نمو سريعة، إذ تتطلع لأن يحتل اقتصادها المرتبة الـ10 عالمياً، كما تلعب اسطنبول دوراً محورياً في تحقيق هذا الهدف المقرر تنفيذه بحلول عام 2023. ولم ينكر أن دول الخليج توجه بوصلة استثماراتها إلى تركيا، في ظل الأزمة المالية التي ما زالت تواجهها أوروبا وأميركا.

وأطلقت تركيا قائمة استثمارات ومشاريع عملاقة تبلغ قيمتها الإجمالية 350 مليار دولار ستنفذها من ضمن خطة السنين العشر، تشمل عمليات تطوير وتحديث لقطاع الطاقة بكلفة 106 مليار دولار، ومطار في مدينة أسطنبول كلفته 9 مليارات دولار، إضافة إلى تشييد مركز أسطنبول المالي الدولي.

