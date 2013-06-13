615 مليون درهم.. مبايعات قطاع العقار في دبي ليوم واحد

تصدرت "جزر العالم" في دبي عدد المبايعات في قطاع العقار أمس، حيث سجلت 17 مبايعة، فيما بلغ إجمالي قيمة تصرفات العقارات من أراضٍ وشقق وفلل، وإجراءات بيع ورهن، وإجارة منتهية بالتملك في دبي، نحو ‬615 مليون درهم، منها ‬533 مليون درهم معاملات بيع أراضٍ، وشقق، وفلل، وعمليات رهن بنحو ‬82 مليون درهم، وفقاً لصحيفة "الإمارات اليوم".

وذكر التقرير اليومي للتصرفات الذي يصدر عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أن الدائرة سجلت، أمس، ‬352 مبايعة، منها ‬206 مبايعات لأراضٍ بقيمة ‬358 مليون درهم، و‬132 مبايعة لشقق بقيمة ‬150 مليون درهم، و‬14 مبايعة لفلل بقيمة ‬25 مليون درهم.

وبحسب الدائرة، فإن أهم مبايعات الأراضي من حيث القيمة، كانت مبايعة بمبلغ ‬70 مليون درهم في منطقة "النهدة الثانية"، تلتها مبايعة بقيمة ‬50 مليون درهم في منطقة "البرشاء الأولى".

وتصدرت "جزر العالم" مناطق دبي من حيث عدد المبايعات بتسجيلها ‬17 مبايعة، بقيمة ‬33 مليون درهم، فمنطقة "الثنية الخامسة" بتسجيلها سبع مبايعات قيمتها ‬26 مليون درهم. كما شهدت الدائرة، أمس، تسجيل ‬48 رهناً بقيمة ‬82 مليون درهم، منها ‬12 رهناً لأراضٍ بمبلغ ‬38 مليون درهم، و‬36 رهناً لشقق وفلل بقيمة ‬44 مليون درهم، كان أهمها في منطقة "الثنية الخامسة" بقيمة ‬21 مليون درهم، وأخرى في منطقة "برج خليفة" بقيمة ‬12 مليون درهم.