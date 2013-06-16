قطر تشتري فندق " دبليو" في برشلونة بـ 200 مليون يورو

تحمل الأيام القادمة مفاجأة، بعد أن توصل صندوق الديار القطري لاتفاق مع فندق دبليو ببرشلونة والمعروف باسم هوتيل فيلا لشرائه مقابل 200 مليون يورو.

وذكرت مصادر مطلعة على الصفقة أن الفندق صممه المعماري ريكاردو بوفيل ويتميز بإطلالة خلابة على البحر في برشلونة، ويعد أحد أبرز فنادق سلسلة ستاروود الأميركية.

وأوضحت أن الاتفاق بين الجانبين في مرحلة متقدمة للغاية ويتبقى بعض الجوانب، لذا فإنه من المحتمل إنجاز الاتفاق في الأيام المقبلة.

يشار إلى أن فندق دبليو تم إفتتاحة في أواخر عام 2009 وتكلف 260 مليون يورو، ويضم الفندق 473 غرفة من فئات مختلفة.