تداولات عقارات دبي تصل إلى 3.7 مليار درهم خلال يوم

بلغت قيمة التصرفات العقارية اليومية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 3,7 مليار درهم، وكان أبرزها تحقيق رهن بقيمة 3,3 مليار درهم.

ووصلت قيمة المبايعات 371,7 مليون درهم، منها مبايعات أراضٍ بـ 127,6 مليون درهم ومبايعات شقق وفلل 244,1 مليون درهم، وسجلت الرهونات 3,4 مليار درهم منها رهونات أراض بقيمة 3,3 مليار درهم ورهونات فلل وشقق بقيمة 56,5 مليون درهم، وفقا لصحيفة "الاتحاد".

وشهدت الدائرة أمس تسجيل 350 مبايعة منها 187 مبايعة للأراضي، وبلغت قيمة مبايعات الشقق و الفلل 163 مبايعة بقيمة 244,1 مليون درهم منها 157 مبايعة للشقق بقيمة 229,8 مليون درهم و 6 مبايعات للفلل بقيمة 14,2 مليون درهم، كان أهمها مبايعة بقيمة 18,5 مليون درهم في منطقة المرقبات ومبايعة أخرى بقيمة 15,7 مليون درهم في منطقة القصيص الصناعية الرابعة.

وتصدرت منطقة وادي الصفا 7 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 3 مبايعات بقيمة 8 ملايين درهم وتلتها منطقة الثنيه الخامسة بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 10,6 مليون درهم.

وشهدت الدائرة امس تسجيل 52 رهنا منهـا 15 رهــن أراض بقيمـة 3.3 مليار درهـم و37 رهن شقق وفلل بقيمة 56,5 مليون درهم.

كان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة ملياري درهم وأخرى في منطقة جزر العالم بقيمة 994,2 مليون درهم.