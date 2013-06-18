تقرير: 137 مليار دولار حجم العقود الإنشائية في الخليج

كشفت تقديرات صادرة عن شركة دريك آند سكل إنترناشيونال الإنشائية أن قيمة عقود الإنشاءات الجديدة في دول مجلس التعاون الخليجي ارتفعت بنسبة 22% إلى 137 مليار دولار، مقابل 112 مليار دولار.

وأكدت الدراسة، التي استعرضتها الشركة خلال ندوة تعريفية عقدت بالتعاون مع سوق دبي المالي أمس، أن حصة الإمارات من العقود الإنشائية خلال العام الحالي ستصل إلى 25% ما يعادل 34,3 مليار دولار، وفقاً لصحيفة "البيان" الإمارتية.

وقالت الشركة إنه في حال انتعاش السوق العقارية في المملكة العربية السعودية وترسية جميع المشاريع المجدولة في السوق القطرية سيصل إجمالي قيمة العقود الإنشائية في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 623 مليار درهم (170 مليار دولار) خلال العام المقبل.

واستندت التوقعات الإيجابية لسوق الإنشاءات في دول مجلس التعاون الخليجي إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي في دول مجلس التعاون الخليجي بنسب تتراوح بين 5% و6%، حيث يصل حجم الناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج إلى 3,6 تريليون دولار بحلول 2016 مقابل 2,4 تريليون خلال عام 2010، بالإضافة إلى النمو السكاني السريع لدول المنطقة وتطور البنية التحتية والحاجة الملحة لزيادة المساكن وتطوير الخدمات.

وقال خلدون الطبري، الرئيس التنفيذي لشركة دريك آند سكل إنترناشيونال إن إجمالي المشاريع قيد التنفيذ بالشركة بلغت نحو 12,9 مليار درهم مطلع شهر يونيو مقابل نحو 9 مليارات درهم خلال الربع الأول من العام بنمو 43%.

ولفت إلى أن الإمارات استحوذت على نحو 16% من إجمالي المشاريع قيد التنفيذ في محفظة الشركة خلال الربع الأول من العام الحالي، حيث استأثرت أبوظبي بنحو 13% مقابل 3% للمشاريع التي تنفذها الشركة في دبي.

وأطلقت "دريك آند سكل إنترناشيونال" المتخصصة في مجال أنظمة التصميم والهندسة والبناء المتكاملة الخاصة بالأعمال الميكانيكية والكهربائية والصحية والمقاولات العامة والمياه والطاقة والسكك الحديدية والنفط والغاز أمس أسبوع الفعاليات التعريفية للمستثمرين بالتعاون مع سوق دبي المالي.

ويهدف أسبوع الفعاليات التعريفية إلى تسليط الضوء على أحدث إنجازات وتطورات الشركة بالإضافة إلى استراتيجية النمو المستقبلية.