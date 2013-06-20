"دبي للسيليكون" تطلق المرحلة الثالثة من "فلل السدر"

أعلنت سلطة واحة دبي للسيليكون عن إطلاق المرحلة الثالثة من مشروع فلل السدر بتكلفة 285 مليون درهم، وسترفع المرحلة الثالثة عدد الفلل في السدر إلى 1207 فيلات، وتتضمن إضافة 160 فيلا فاخرة تسلم على ثلاث مراحل خلال مارس ويوليو وسبتمبر من عام 2014.

وستشغل كل فيلا في المرحلة الأخيرة من عملية التطوير مساحة بناء إجمالية تبلغ 3800 قدم مربعة، وستتميز بتصاميمها المعمارية الحديثة، بحسب "الخليج" الإماراتية.

وسيتضمن الطابق الأرضي من كل فيلا غرفة جلوس، وغرفة دراسة، وغرفة طعام، ومطبخا، وردهة إفطار إضافة إلى غرفة خادمة، كما ستحتوي على ثلاثة مواقف لصف السيارات، وفناءين فسيحين في الجهتين الأمامية والخلفية من الفيلا، أما الطابق العلوي، فسيتضمن ثلاث غرف نوم وثلاثة حمامات وغرفة جلوس.

وقال نائب الرئيس التنفيذي - الشؤون الهندسية في سلطة واحة دبي للسيليكون المهندس معمر الكثيري، "يمثل إطلاق المرحلة الثالثة من مشروع فلل السدر معلماً بارزاً في مساعينا نحو المزيد من النمو والتوسع، وتعكس هذه المرحلة التزام واحة دبي للسيليكون المستمر بتوفير بيئة عيش آمنة ومريحة تتكامل مع أهداف سلطة واحة دبي للسيليكون المتمثلة في تحويل المدينة التكنولوجية إلى مجمع متكامل يتيح لقاطنيه فرصة العيش والعمل في موقع واحد بأسلوب حياة عصري مع تلبية جميع الاحتياجات الاستهلاكية".