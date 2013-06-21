قطاع العقارات المصري يتحدى الركود بـ"عروض مغرية"

قال مطورون عقاريون إن حركة الركود التي يعانيها سوق العقار المصري بحاجة إلى مزيد من الدعم الحكومي، وأوضحوا أن شركات التطوير العقاري ومنذ قيام الثورة المصرية وهي تعاني بسبب حالة الركود التي تسيطر على حركة البيع والشراء.

وأكد فؤاد عاشور، صاحب مكتب تسويق عقاري، في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت"، أن شركات التطوير العقاري بدأت تعتمد على العروض في بيع وحداتها، خاصة أن بعض حاجزي الوحدات وبسبب الضغوط الاقتصادية رفضوا استكمال سداد الأقساط المستحقة واستردوا مبالغهم، وبالتالي فلا يوجد بديل أمام الشركات سوى تقديم مزيد من العروض.

وقال إن حركة البيع والشراء غالباً ما تبدأ تتحرك مع بداية موسم الصيف وعودة المصريين العاملين في الخارج، ولكن هذا الموسم يختلف بسبب الدعوات الخاصة بحركة تمرد نهاية يونيو الجاري.

وأوضح رئيس شركة "الربوة" الهادئة للاستثمار العقاري والسياحي، المهندي طارق الطويل، أنه لا يمكن أن ننفي وجود ركود في السوق، ولكن لا يمكن أن نقف مكتوفي الأيادي، حيث قمنا خلال الأيام الماضية بتسليم عقود الدفعة الأولى للحاجزين بمشروع الشركة "الربوة" بمدينة 6 أكتوبر بعدما تم الانتهاء من أعمال التنفيذ والتشطيب النهائي، وبلغ عدد الوحدات التي تم تسليمها 900 وحدة سكنية، وذلك ضمن مشروع يقام على مساحة 100 فدان.

وقال إن الشركة وقعت عقد اتفاق مع إحدى الشركات الأجنبية العالمية المتخصصة في إدارة الفنادق العالمية لإدارة الفندق الخاص بالشركة بمحافظة مرسى مطروح، باستثمارات تتجاوز 300 مليون جنيه، وقد تم الاتفاق على البدء في العمل خلال 3 أشهر بعد الانتهاء من التراخيص والتصاميم الخاصة بالمشروع، مشيراً إلى انتهاء الأعمال في يونيو 2015.

ولفت الطويل إلى أن الشركة بدأت في إنشاء مول تجاري جديد بكومبوند الشركة بالربوة بمدينة 6 أكتوبر، وسيتم الانتهاء من الأعمال خلال 10 شهور من الوقت الحالي، بتكلفة تتجاوز 140 مليون جنيه، لافتاً إلى أنه تم الانتهاء من اعتماد التصاميم النهائية الخاصة بالنادي الاجتماعي بمدينة 6 أكتوبر مساحة 10 أفدنة باستثمارات تتجاوز 150 مليون جنيه، وذلك بالتعاون مع أحدى النوادي الإسبانية العالمية التي لها سابقة أعمال على مستوى العالم في إنشاء الأندية الرياضية على أن يتم الانتهاء من المشروع وافتتاحه في بداية 2015.

وأوضح أنه تم الاتفاق مع احد ممثلي الحكومات الأجنبية على إنشاء مستشفى عالمي بمدينة 6 أكتوبر، وسيتم البدء في الأعمال اعتباراً من سبتمبر 2013 على أن يتم تسليم المستشفى نهائياً وافتتاحه في يناير 2015، بتكلفة تصل إلى نحو 90 مليون جنيه. كما تعاقدت الشركة مع إحدى المدارس الأجنبية العالمية على إنشاء مجموعة مدارس خاصة بمدينة 6 أكتوبر باستثمارات تتجاوز 150 مليون جنيه على مساحة 19 ألف متر مربع.