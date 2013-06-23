دبي تطلق مشاريع عقارية بـ50 مليار درهم خلال النصف الأول

أطلقت شركات للتطوير العقاري مشاريع جديدة في دبي تقدر قيمتها بنحو 50 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2013، تنوعت بين الأبراج الشاهقة والشقق الفندقية المخدومة والفلل الفاخرة في مدينة محمد بن راشد ووسط مدينة دبي ونخلة جميرة.

وينظر خبراء إلى تلك التطورات على أنها مرحلة جديدة من النمو في القطاع العقاري، في إطار قاعدة تشريعية أكثر صلابة، ومعطيات سوقية أقوى، ما يتيح المجال لنشاط مستدام، وفقاً لصحيفة "الاتحاد".

وقال زياد الشعار، المدير التنفيذي لشركة داماك العقارية إن تعافي القطاع العقاري في الإمارات كان السبب الرئيسي وراء طرح هذه المشاريع بعد فترة من التباطؤ امتدت ثلاث سنوات أعقبت الأزمة المالية العالمية.

ويتزامن إطلاق المشاريع مع زيادة الطلب الحقيقي على العقارات، حيث أصبحت الإمارات تمثل الوجهة الأولى للاستثمار العقاري في منطقة الشرق الأوسط، بسبب تفوق المنظومة السياسية والأمنية والاجتماعية في الدولة.

واستبعد الشعار حدوث فقاعة عقارية جديدة، في ظل وجود طلب حقيقي على العقارات، والتزام المطورين بلوائح مؤسسة التنظيم العقاري في دبي «ريرا»، لجهة توفير حسابات الضمان لأموال المشترين، والسحب منها مع تقدم عمليات البناء في المشروع.

وخلال شهر يونيو الحالي، أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عن إنشاء «حي دبي للتصميم»، والذي سيضم معاهد للتصميم ومرافق متخصصة للمصممين في قطاعات عدة ومؤسسات الأزياء وشركات العلامات التجارية الفاخرة في إضافة نوعية ستسهم في تكريس دبي وجهة عالمية للقطاع.

وتبلغ قيمة التكلفة الاستثمارية للمشروع نحو 4 مليارات درهم، ويقع في المنطقة الكائنة بالقرب من معبر الخليج التجاري، ويتمتع بإطلالة على خور دبي المركز التجاري التاريخي لدبي و"برج خليفة" و"دبي مول".

كما اعتمد سموه مشروع جزيرة "بلو واترز"، أحد المشاريع متعددة الاستخدامات، والذي تطورها شركة «مراس القابضة» قبالة شاطئ جميرا بيتش ريزيدنس، بتكلفة إجمالية قيمتها 6 مليارات درهم. ويضم مشروع جزيرة "بلو واترز" عدداً من المناطق التجارية والسكنية والسياحية والترفيهية في موقعه المميز، بما يمثل تطوراً هاماً لمكونات منظومة الجذب السياحي التي تتمتع بها هذه المنطقة الحيوية من إمارة دبي.

