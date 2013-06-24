خبير: قطاع الإنشاءات في الإمارات يشهد طفرة نوعية

يشهد قطاع الإنشاءات في دولة الإمارات طفرة جديدة خلال العام الحالي بدعم من الإنفاق الحكومي وعودة الطلب على العقارات، وفقا لما بينة حسن عبدالله اسميك العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أرابتك القابضة.

وقال اسميك إن الشركة حصلت على عقود لمشاريع قيمتها 13 مليار درهم داخل الدولة وخارجها منذ بداية العام الحالي، لترتفع بذلك محفظة المشاريع التي تنفذها إلى نحو 21 مليار درهم. وأوضح اسميك أن الشركة تنفذ حالياً مشاريع في أبوظبي تصل قيمتها إلى نحو 7 مليارات درهم، وفقا لصحيفة "الاتحاد".

وقال إن قائمة المشاريع التي تتولى "أرابتك" تنفيذها "بالتعاون مع الشركاء" في أبوظبي تضم مجمع المبنى الجديد لمطار أبوظبي الدولي، حيث تتولى الشركة تطوير ثلث المشروع، الذي تقدر كلفته بنحو 10,8 مليار درهم، موضحاً أن الشركة فازت مؤخراً كذلك بتنفيذ مشروع برجي فندق فيرمونت والشقق الفندقية في أبوظبي بقيمة 1,1 مليار درهم، إضافة إلى مشروع تطوير متحف "اللوفر أبوظبي" بقيمة ‬2,4 مليار درهم، حيث تبلغ حصة الشركة بالمشروع نحو 800 مليون درهم.

وذكر اسميك أن الشركة تتولى كذلك تطوير 411 فيلا في مشروع بني ياس السكني بقيمة 425 مليون درهم، إضافة إلى برج سكني في مشروع نجمة أبوظبي بقيمة 225 مليون درهم.

وتنفذ الشركة كذلك مشاريع لمصلحة شركات من أبوظبي، لكنها تقع خارج الدولة، مثل مشروع "أبوظبي بلازا" في كازاخستان بقيمة 4 مليارات درهم، والمملوك لشركة الدار العقارية.

وأضاف أن "أرابتك" تنفذ كذلك لصالح شركة "المعبر" مشروع "سانت ريجنس عمان" بقيمة 200 مليون دولار (734 مليون درهم)، والمرحلة الأولى من الأعمال المتبقية لمشروع سرايا العقبة في المملكة الأردنية الهاشمية بقيمة 629 مليون دولار.

وأضاف أنه باحتساب قيمة هذه المشاريع، ترتفع قيمة المشاريع التي تنفذها الشركة مع شركات أبوظبي إلى أكثر من 12 مليار درهم.