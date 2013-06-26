شركة صينية تستثمر مليار دولار في مشروع "فايسروي" بدبي



تخوض شركة صينية عملاقة غمار الاستثمار في إمارة دبي من خلال مشروع "فايسروي" نخلة جميرة الذي تطوره شركة سكاي القابضة، وفقا لصحيفة البيان الإماراتية.

وتدخل الشركة الصينية العامة للهندسة المعمارية "الشرق الأوسط" (CSCEC)، ذراع العمليات الإقليمية لأضخم شركة بناء في العالم، في مشروع "فايسروي" بـ3.67 مليار درهم (مليار دولار أميركي)، ليكون بذلك المشروع الاستثماري الأول للشركة الصينية في منطقة الشرق الأوسط منذ انطلاقها قبل 61 عاماً.

وأعلنت الشركة أمس، بأنها ستقوم بتأسيس شركة ذات أغراض خاصة تحت اسم "أساس" بالتعاون مع سكاي القابضة، شركة الاستثمارات العقارية التي تتخذ من دبي مقراً لها، الأمر الذي يؤكد التزامها بالقطاع العقاري في دبي.

وقال يو تاو، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في الشرق الأوسط "يسرنا أن نتعاون مع سكاي القابضة لتطوير هذا المشروع المميز الذي سيغدو بلا شك واحداً من أشهر المنتجعات حول العالم".

وأضاف "ويعد هذا الاستثمار الأول لشركتنا في منطقة الشرق الأوسط، كما يشكل علامة فارقة مهمة في مسيرة نمونا داخل المنطقة".

من جانبه، قال كبير مولتشانداني، الرئيس التنفيذي لشركة سكاي القابضة "نحن مسرورون جداً لتعاوننا مع الشركة الصينية، في تطوير فايسروي نخلة جميرا، الأمر الذي يؤكد التزام شركة الإنشاءات الأضخم في العالم بتطوير المنطقة، ويثبت قدرتنا على التعاون معاً لإنجاز مشروعنا على أعلى المستويات ليغدو واحداً من أبرز المشاريع الفندقية في دبي.

وتمثل الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وهي اليوم تكثّف استثماراتها في منطقة الشرق الأوسط في إطار سعيها لتنويع أصولها الأجنبية. وقد حقق التبادل التجاري بين دولة الإمارات العربية المتحدة والصين نمواً بواقع 35% على أساس سنوي خلال العقد الماضي لتصل قيمته إلى 128,5 مليار درهم إماراتي بحسب "غرفة تجارة وصناعة دبي".

ويأتي إعلان "الشركة الصينية العامة للهندسة المعمارية" اليوم بعد أسابيع من إطلاق سكاي القابضة مشروع فايسروي نخلة جميرا الذي يضم فندقاً ومجمعاً للشقق الفخمة المفروشة في نخلة جميرا بدبي بقيمة 3,67 مليار درهم إماراتي. ومن المقرر إتمام هذا المشروع في عام 2016.