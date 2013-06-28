تدشين المارية بلازا باستثمارات 3.67 مليار درهم بأبوظبي

دشن تحالف جديد مكون من شركة مبادلة للتنمية ومجموعة فارجلوري وشركة التطوير العقاري التايوانية، أمس، حجر الأساس لمشروع المارية بلازا، في جزيرة المارية بأبوظبي، باستثمارات ستصل إلى 3,67 مليار درهم.

ووفقا لصحيفة الاتحاد الإماراتية، تنجز المجموعة التايوانية مشروع المارية بلازا، المجمع السكني متعدد الاستخدامات، على ثلاث مراحل تستكمل بحلول عام 2020.

ويضم المشروع أربعة أبراج سكنية فاخرة مطلة على الواجهة المائية لجزيرة المارية، سيجري تطويرها على مساحة إجمالية للمشروع قدرها 153 ألف متر مربع.

وسيمثل المشروع الانطلاقة الأولى للاستثمارات الأجنبية المباشرة ضمن مشاريع التطوير العقاري في جزيرة المارية.

وقال علي عيد المهيري، المدير التنفيذي لوحدة مبادلة للعقارات والبنية التحتية إن المشروع سيمثل حافزاً آخر لتطوير جزيرة المارية وتجسيد رؤية منطقة الأعمال المركزية الجديدة في أبوظبي.

وأضاف أن انطلاق مسيرة العمل في مشروع المارية بلازا يعكس الاهتمام المحلي والدولي واسع النطاق بجزيرة المارية، الأمر الذي يسهم في تحديد هويتها الفريدة، وفي دعم مكانتها باعتبارها واحدة من مناطق الأعمال المركزية الرائدة في العالم، وذلك في قلب مدينة أبوظبي”.

من جهته، قال تشاو رئيس مجلس إدارة "فارجلوري" الاستثمارية التايوانية إن المجموعة تملكت 153 ألف متر مربع في منطقة سوق أبوظبي المالي العالمي الحرة، بجزيرة المارية، لتكون بذلك أول مستثمر أجنبي يتملك أرض بنسبة 100% في أبوظبي.

وقال تشاو إن مجموعة فارجلوري الاستثمارية التي تتجاوز قاعدة رأس مالها 15 مليار دولار، تعتبر أحد أكبر صناع السوق في جنوب شرق آسيا والمحيط الهادئ.