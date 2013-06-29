عوائد الاستثمار السنوي على العقار بالإمارات ارتفعت 12%

ارتفعت العوائد السنوية على الاستثمار العقاري بالإمارات خلال عامين، لتتراوح ما بين 8 و12% خلال النصف الأول من عام 2013، مقابل 3% و6% خلال الفترة المماثلة من العام 2011 في ذروة الأزمة المالية العالمية، بحسب خبراء ومستثمرين عقاريين.

وعزا هؤلاء ارتفاع العائد على الاستثمار العقاري خلال 24 شهرا الماضية إلى تعافي السوق العقارية، وزيادة الطلب، وارتفاع أسعار البيع، والإيجارات بنسب تصل إلى نحو 30% خلال هذه الفترة، وفقا لصحيفة "الاتحاد".

وأكدوا أن العوائد على الاستثمارات العقارية في الدولة تعد الأعلى على مستوى منطقة الشرق الأوسط ، وهو الأمر الذي يضاعف من جاذبية القطاع وقدرته على استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية لاسيما مع تدني نسبة المخاطر.

ويعد تحديد العائد على الاستثمار العقاري من الأمور الرئيسية لأي مستثمر، ويتم احتسابه من خلال خصم تكلفة البناء والفوائد على القروض من إجمالي قيمة المبيعات والإيرادات، كما يتم تقدير العائد الإيجاري على العقارات من خلال احتساب نسبة الحصيلة الصافية من الإيجارات إلى تكلفة العقار.

وقال خالد بن كلبان رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد العقارية، إن متوسط العائد على الاستثمار العقاري في الدولة يتراوح حالياً بين 8% و12% حسب نوع كل مشروع ومواصفاته الفنية.

وأوضح ابن كلبان أن العائد على الاستثمارات العقارية بلغ أدنى مستوى له خلال النصف الأول من العام، 2011 ليصل إلى 3%، حيث شكلت هذه الفترة ذروة الأزمة المالية العالمية التي ألقت بظلال كثيفة على أداء القطاع العقاري في السوق المحلية.

وأشار إلى أن ارتفاع متوسط العائد على الاستثمار العقاري، يأتي بالتزامن تجاوز السوق العقارية في الدولة وتحديداً في دبي للتحديات التي فرضتها الأزمة المالية العالمية حيث استطاع القطاع العقاري أن يدخل مرحلة جديدة من النمو في إطار قاعدة تشريعية ومعطيات سوقية أقوى وأفضل ما يتيح المجال استدامة الطفرة القائمة.

من جانبه، أكد زياد الشعار المدير التنفيذي والعضو المنتدب لشركة داماك العقارية، أن دبي وأبوظبي يتصدران دول المنطقة من حيث متوسط نسبة العائد على الاستثمار العقاري في الوقت الراهن. وقال "إن العائد على الاستثمار العقاري في دبي يتراوح حالياً بين 6% و12% حسب نوع المشروع حيث تتراوح العوائد بين 6% و8% للمشاريع السكنية، فيما تصل إلى 12% للشق الفندقية".

وبرر الشعار ارتفاع نسبة العوائد على الاستثمار العقاري في الشقق الفندقية، مقارنة بالمشاريع العقارية الأخرى إلى مجموعة العوامل التي يأتي في مقدمتها زيادة أعداد السياح الوافدين إلى الدولة وتركز الطلب العقاري على الشقق المخدومة.

وأشار إلى أن متوسط العائد السنوي على الاستثمار العقاري في الوقت الراهن يزيد بنسبة 100% عن المعدلات المسجلة في السوق المحلية خلال ذروة الأزمة المالية العالمية وتحديدا مطلع العام 2011.