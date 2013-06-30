"الاتحاد" العقارية تطرح 6 مشاريع سكنية جديدة في دبي

أكد خالد بن كلبان، رئيس مجلس إدارة شركة "الاتحاد" العقارية، أن تعافي السوق العقارية وتضاعف متوسط العائد على الاستثمار العقاري في الإمارات والذي يتراوح ما بين 8% و12%، إضافة إلى تحسن الوضع المالي للشركة، شجع الشركة على طرح 6 مشاريع جديدة في قطاعي الإسكان والتجزئة، باستثمارات تصل إلى 1.8 مليار درهم.

وقال ابن كلبان إن الشركة ستعلن عن المشاريع الجديدة خلال الفترة الممتدة من الربع الأخير العام الحالي، إلى نهاية الربع الثاني عام 2014، وفقاً لصحيفة "الاتحاد" الإماراتية.

وأوضح أن العقارات السكنية تستحوذ على نحو 87% من إجمالي قيمة الاستثمارات الجديدة بواقع 1.5 مليار درهم، تتوزع على المرحلة الأولى والثانية من توسعة مشروع "جرين كوميونيتي" في مدينة "موتورز سيتي"، وإطلاق المرحلة الثالثة من توسعة "جرين كوميونيتي" في "مجمع دبي للاستثمار"، والذي يضم نحو 185 وحدة سكنية بتكلفة استثمارية 500 مليون درهم.

ويتضمن مشروع توسعة "جرين كوميونيتي" في "موتورز سيتي" إضافة 240 وحدة سكنية باستثمارات تصل إلى مليار درهم، عبر مرحلتين، تضم الأولى 80 وحدة سكنية "تاون هاوس" بتكلفة 250 مليون درهم، فيما تشتمل المرحلة الثانية على 160 فيلا سكنية بتكلفة 750 مليون درهم.

وأوضح أن عقارات التجزئة تستحوذ على نحو 300 مليون درهم من الاستثمارات الجديدة.

ومن المقرر أن تبدأ الشركة بإطلاق هذا النوع من المشاريع مطلع شهر سبتمبر المقبل، من خلال تدشين توسعات "مردف أب تاون" والتي تضيف نحو 200 ألف قدم مربعة للمركز التجاري بتكلفة استثمارية تصل إلى 80 مليون درهم، وفقاً لابن كلبان.

وتتضمن مشاريع التجزئة التي تعتزم شركة الاتحاد العقارية إطلاقها قبل منتصف العام المقبل، مشروع التجزئة في مدينة موتورز سيتي، والذي يجري تدشينه مطلع شهر يناير المقبل، إضافة إلى مشروع "ذا لينك" الذي يتضمن مجموعة من المحال التجارية ومن المقرر إطلاقه قبل نهاية النصف الأول من العام 2012، وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروعين نحو 220 مليون درهم.