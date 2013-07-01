4.3 مليار دولار تصرفات دبي العقارية في يونيو

كشفت إحصاءات قسم البيانات والبحوث والدراسات في إدارة تنمية القطاع العقاري في دبي، عن تسجيل التصرفات العقارية في دبي خلال يونيو الماضي نحو ‬16 مليار درهم، أي ما يعادل 4.3 مليار دولار أميركي، بنمو ‬19.4٪ مقارنة بالشهر الماضي.

واستحوذت المبايعات على نحو ‬60٪ منها لتصل إلى نحو ‬9.6 مليار درهم، منها ‬5.5 مليار للأراضي، و‬4.1 مليار للشقق والفلل، مقارنة بـ‬9.5 مليار درهم لمايو الماضي، توزعت بين ‬6.2 مليار للأراضي، ونحو ‬3.3 مليار درهم للشقق والفلل، وفقا لصحيفة "الإمارات اليوم".

وبلغت حصة الرهونات من التصرفات العقارية نحو ‬40٪، لتصل إلى نحو ‬6.4 مليارات درهم بنمو ‬64٪، مقارنة بالشهر السابق الذي بلغت ‬3.9 مليارات درهم.

واستحوذت الأراضي من إجمالي قيمة الرهونات على نحو ‬5.6 مليار درهم، فيما بلغت حصة الشقق والفلل ‬820 مليون درهم.

وسجلت تصرفات الأسبوع الأول من الشهر الماضي، التي تخللها عطلة الإسراء والمعراج، في دبي نحو ‬2.2 مليار درهم، إذ بلغت قيمة المبايعات ‬1.9 مليار درهم، منها مبايعات أراض بـ‬1.1 مليار درهم، ومبايعات شقق وفلل بـ‬818.5 مليون درهم.

وسجلت الرهونات العقارية قيمة قدرها ‬296.4 مليون درهم، استحوذت منها رهونات أراض على ‬162.7 مليون درهم، فيما بلغت رهونات الفلل والشقق ‬133.7 مليون درهم.

وتصدرت منطقة "معيصم الأول" المناطق من حيث عدد المبايعات، تلتها منطقة "الثنية الخامسة". .

وأما تصرفات الأسبوع الثاني من يونيو فجاوزت ‬3.4 مليار درهم، إذ بلغت قيمة المبايعات ‬2.7 مليار درهم، منها ‬1.6 مليار درهم لمبايعات الأراضي، فيما سجلت مبايعات الشقق والفلل نحو ‬1.1 مليار درهم.

وأفادت البيانات بأن قيمة الرهونات خلال الأسبوع الثاني بلغت ‬690.7 مليون درهم، منها ‬453 مليون درهم رهونات أراض، ونحو ‬237.8 مليون درهم للفلل والشقق. وتصدرت منطقة "الثنية الخامسة" المناطق من حيث عدد المبايعات، تلتها منطقة "البرشاء جنوب الخامسة"، ثم منطقة مرسى دبي.

وسجل الأسبوع الثالث من يونيو الجاري أرقاماً جيدة، إذ بلغت التصرفات العقارية لدى "أراضي دبي" أكثر من ‬6.9 مليار درهم، شكلت المبايعات منها ‬2.6 مليار درهم، منها مبايعات أراض بنحو ‬1.4 مليار درهم، و‬1.2 مليار درهم مبايعات للشقق والفلل.

وبينت الإحصاءات أن إجمالي قيمة الرهونات خلال الأسبوع الثالث بلغ ‬4.2 مليار درهم، استحوذت الأراضي منها على أربعة مليارات درهم، فيما بلغت رهونات الفلل والشقق نحو ‬221.5 مليون درهم.

وتصدرت منطقة "الثنية الخامسة" المناطق من حيث عدد المبايعات، تلتها منطقة "جبل علي الأولى"، فيما تصدرت منطقة "نخلة جميرا" الرهونات، تلتها "جزر العالم".

