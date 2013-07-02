"نخيل" تبيع قطعتي أرض في "النخلة" بـ190 مليون دولار

قالت شركة "نخيل" العقارية، إنها باعت قطعتي أرض مخصصة للفنادق على هلال جزيرة النخلة بقيمة إجمالية بلغت نحو 700 مليون درهم، أي ما يعادل 5 .190 مليون دولار.

وأوضحت الشركة في بيان صحافي أنها باعت قطعة الأرض الأولى والواقعة غربي فندق أتلانتس لمستثمر خليجي مقابل 556 مليون درهم، في حين باعت القطعة الثانية الموجودة على الهلال الشرقي لجزيرة النخلة إلى مستثمر إماراتي مقابل 139 مليون درهم، وفقا لصحيفة "الخليج".

وقال متحدث باسم نخيل "تعتبر الأراضي القريبة من المناطق العقارية الرئيسية في دبي، مثل نخلة الجميرا، جاذبة للمستثمرين، كما نرى من خلال الصفقات الأخيرة التي تعكس ثقة المستثمرين بدبي وبشركة بنخيل"، مضيفاً أن هلال النخلة يعج بالمنتجعات والفنادق الفاخرة والعقارات السكنية ويلعب دوراً محورياً في دعم قطاع السياحة في دولة الإمارات.

وأشارت شركة نخيل إلى أنها مستمرة في خطط ومشاريع تعزيز وتحسين المرافق الخدمية والعقارية في نخلة الجميرا، حيث تقوم حالياً بتشييد عدد من المشاريع السكنية الجديدة، موضحة أن أعمال بناء مشروعي "نخيل مول" و"ذا بوينت" ستبدأ هذا العام.