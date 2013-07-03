السعودية تعتمد 5 مليارات ريال لـ10 آلاف قرض إسكاني

اعتمد وزير الإسكان السعودي ورئيس مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية الدكتور شويش بن سعود الضويحي دفعة قروض جديدة تشتمل على تقديم 10015 قرضا لبناء ما يقارب 12018 وحدة سكنية بمدن ومحافظات ومراكز المملكة المشمولة بخدمات الصندوق وبحسب أولوية تقديم القرض.

من جهته، قال مدير عام الصندوق محمد بن علي العبداني إن قيمة هذه الدفعة بلغت 5 مليارات وسبعة ملايين ريال تمثل الدفعة الثالثة من القروض المعتمدة في ميزانية العام المالي 1434/1435هـ وبلغت مدة الانتظار لهؤلاء المقترضين قرابة الـ10 سنوات.

وأكد أن الدعم المتواصل الذي يحظى به الصندوق من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين أثمر عن زيادة في عدد ومبالغ القروض التي تتم الموافقة عليها, مشيداً بالمتابعة المستمرة للصندوق من قبل معالي وزير الإسكان رئيس مجلس إدارة الصندوق.

وحث العبداني المواطنين الذين صدرت الموافقة على إقراضهم بمراجعة فروع ومكاتب الصندوق لإنهاء إجراءات الرهن وتوقيع العقود ومباشرة البناء.

