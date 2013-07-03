"جزر العالم" تبرم تسويات مع مستثمرين بـ807 ملايين درهم

نجحت "نخيل" في إبرام عدد من الاتفاقيات مع المستثمرين في "جزر العالم"، لترتفع قيمة التسويات المبرمة حدود الـ807 ملايين درهم، تشكل ما نسبته 45% من إجمالي التسويات التي حققتها الشركة خلال النصف الأول من العام الجاري 2013 والبالغة 8 .1 مليار درهم.

وأعلنت "نخيل" أمس عن التوصل إلى اتفاق نهائي مع مستثمرين لتسوية المبالغ الأساسية المستحقة بشكل كامل بقيمة 185 مليون درهم ضمن "جزر العالم" مع كل من شركة "ساو باولو للتطوير"، وذلك عن جزيرة "ساو باولو"، ومستثمر من مجلس التعاون عن جزيرة "نورد".

وكانت "محكمة دبي العالمة" قد أصدرت قراراً يلزم "ساو باولو للتطوير" بدفع الرسوم المستحقة، وفقا لصحيفة "الخليج".

وكان هؤلاء المستثمرون قد وقعوا على اتفاقيات تلزمهم بسداد بقيمة المبالغ المترتبة عليهم ضمن جدول زمني مع التعهد في الوقت نفسه على تطوير مشروعاتهم التي كانوا قد أعلنوا عنها سابقاً. ويقابل ذلك اتساع دائرة اهتمام أطراف أخرى للاستثمار في المشروع والاستفادة من قيمته المضافة على المدى البعيد.

وأكدت "نخيل" أنها تجري في الوقت الراهن مفاوضات مع مستثمرين آخرين لتسوية مبالغ بقيمة 300 مليون درهم وتنفيذ مشاريع ضمن "جزر العالم" أيضاً، متوقعة التوصل إلى اتفاق نهائي معهم خلال شهر واحد من هذا التاريخ .

وبهذه التسويات، التي توزعت بين مشاريع "جزر العالم"، و"قرية جميرا"، و"المدينة العالمية"، استطاعت "نخيل" تحويل مبالغ بقيمة 8 .1 مليار درهم خلال الاشهر الستة الأولى من العام الجاري ،2013 من ديون شبه معدومة كان من الصعب تحصيلها إلى إيرادات نقدية تضاف إلى الحسابات المالية للشركة خلال السنوات القليلة المقبلة لتنعكس إيجاباً على نتائج الأرباح السنوية .

وتعكس تسويات "جزر العالم" الأخيرة دليلاً قاطعاً على زيادة اهتمام المستثمرين في المشروع البحري المتميز والوحيد من نوعه على مستوى العالم، حيث أكد عدد كبير من المستثمرين في المشروع على عزمهم تطوير مشروعاتهم على الجزر، وبهذا الصدد أعلن ثلاثة مستثمرين عن بدء أعمال التصميم لتطوير 28 جزيرة منها 21 جزيرة لشركة "أوكيانا" الكويتية .

وكانت شركة "العالم"، التابعة لـ"نخيل"، قد وقعت على اتفاق ودي خارج المحاكم قبل شهرين بقيمة 622 مليون درهم مع "كليندينست المحدودة للعقارات"، التي اشترت 6 جزر في العالم . وهي تعمل على تطوير مشروع يسمى "ذا هارت أوف يوروب" . كما أن هنالك تسويات أخرى في مراحلها الأخيرة .

وقال متحدث عن "نخيل": إن "جزر العالم" عادت لتظهر على خريطة عقارات دبي من جديد، وأن المستثمرين يبادرون بالتقدم بطلبات من أجل التوصل إلى اتفاقيات لتسوية المستحقات المترتبة عليهم، كما أننا نتلقى مخططات هندسية وطلبات عديدة من أجل التطوير في هذا المشروع الفريد".

وأنجزت "نخيل" 300 جزيرة في "جزر العالم" و27 كاسر أمواج في ،2008 على مساحات تتراوح بين 9 كم طول و7 كم عرض، كما تم ضخ 320 مليون طن متري من الرمال لصنع منطقة مرتفعة بمساحة 10 ملايين متر مربع، بينما تم وضع 34 مليون طن من الصخور لصنع كواسر لحماية الجزر ويوفر الكاسر البحري 54 كم من الحياة البحرية الطبيعية.

تشكل "جزر العالم" أرخبيلاً من الجزر الاصطناعية قبالة سواحل إمارة دبي على شكل قارات العالم، وتقع على بعد 4 كيلومترات من شاطئ الجميرا، قرب "نخلة جميرا"، وبين "برج العرب" و"ميناء راشد" . كما تبدو الجزر للعين من سواحل دبي بمظهر جذاب مهيب، فيما يتحول المشهد إلى منظر ساحر ومذهل إذا ما نظرنا إليها من طائرة تقترب من الهبوط في أحد مطارات الإمارة، أو من أعلى مبنى "برج خليفة".