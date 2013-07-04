دبي تبدأ بتأهيل 100 ألف مبنى إلى "أبنية خضراء"

بدأت مدينة دبي بتأهيل 100 ألف مبنى لتحويلها إلى مبانٍ خضراء (إحاطة كل طوابق المباني بالزراعة) ضمن خطتها المقبلة، بحسب صحيفة الاتحاد الإماراتية.

وقام المجلس الأعلى للطاقة في دبي إعادة تأهيل 30 ألف مبنى تمثل المرحلة الأولى من 100 ألف مبنى، سيتم تأهيلها لتصبح مبان خضراء.

من جهته، أشار سعيد الطاير، نائب رئيس المجلس العضو المنتدب للهيئة، إلى أن شركة الاتحاد التي أطلقتها مؤخرا هيئة كهرباء ومياه دبي، ستتولى تنفيذ هذا المشروع بالتعاون مع شركات من القطاع الخاص.

وتصل حجم الاستثمارات التي ستصب في مجال إعادة تأهيل المباني القائمة بإمارة دبي حتى العام 2030 إلى 10 مليارات درهم، بحسب المهندس وليد سلمان الرئيس التنفيذي لمركز دبي لضبط الكربون.

وقال الطاير ردا على أسئلة الصحافيين أمس في مؤتمر صحافي عقد للإعلان عن التقرير السنوي لقطاع الطاقة في دبي، إن بداية العام المقبل 2014 ستشهد إمارة دبي بدء إلزام المباني الجديدة بكافة بمعايير واشتراطات المباني الخضراء.



وأشار إلى أنه تم تقسيم المباني القديمة وعمليات إعادة تأهيلها إلى مراحل، تشمل الأولى منها 30 ألف مبنى، والتي بحسب الشركة الاستشارية، يمكن إتمام عملية التأهيل بها بشكل يسير، ويعود بنتائج جيدة، وتقسم هذه المرحلة إلى جزأين الأول يهتم بالمباني الحكومية، تأتي بعدها الخاصة.



وذكر الطاير، أن المكتب التنظيمي للمجلس الأعلى للطاقة في دبي يعمل حاليا على الانتهاء من وضع الإطار التشريعي والقانوني لعمل شركة الاتحاد، ومن المنتظر بداية سبتمبر المقبل أن ينتهي منها بشكل كامل، لتبدأ الشركة في مخاطبة المؤسسات والشركات العالمية العاملة في مجال إعادة التأهيل لتستقطبها، للعمل على الأبنية الموجودة في الإمارة.

