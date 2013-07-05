خبير: أسعار العقارات بدبي مقبلة على ارتفاع 15%

توقع خبير اقتصادي ارتفاع أسعار العقارات في إمارة دبي أكثر من 15% خلال العام الجاري، وفقاً لصحيفة البيان الإماراتية.

وقال فهد إقبال، رئيس بحوث الأسهم لمنطقة الشرق الأوسط في كريدي سويس، إن أسعار العقارات في دبي مؤهلة لمزيد من الارتفاع بنسب تتراوح بين 10% و15% بحلول نهاية العام الجاري.

ولفت إلى أنه من المفترض بعد ذلك أن تصبح معدلات الزيادة في الأسعار معتدلة ومستقرة.

وقدر رئيس البحوث أن الأسعار ستبقى مدعومة طالما لم يتم طرح عروض جديدة بكثافة وسرعة إلى السوق، وأن مشاريع التطوير الجديدة واسعة النطاق تتجه نحو زيادة متوسط فترة إقامة السياح البالغة 3 إلى 4 أيام، أي نصف متوسطها في الوجهات السياحية الرئيسية الأخرى.

وأوضح أن الكثيرين أطلقوا على عام 2013 صفة "عام الانتعاش" لسوق العقارات في دبي. وذلك بعد ارتفاع أسعار الشقق بنسبة 35% تقريباً، وأسعار الفلل المتوفرة بكميات أقل بنسبة 40% - 65% منذ الأزمة، ومن ثم، بدأت علامات انتعاش أكثر قوة تظهر بوضوح.

بعدما عانت سوق العقارات في دبي من تراجع كبير عقب بداية الأزمة المالية العالمية، التي شهدت انخفاض متوسط أسعار العقارات بنسبة وصلت إلى 60%، مقارنة مع الذروة التي بلغتها عام 2008. ولفت إلى أنه منذ أواخر عام 2011، ظهرت علامات الانتعاش على سوق العقارات المحلية.

ووصل متوسط أسعار العقارات اليوم إلى مستويات لم يسبق لها مثيل منذ بداية الطفرة التي ميزت السوق العقاري ما بين مطلع ومنتصف عام.