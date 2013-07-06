امتلاك السكن هم يؤرق 60% من الشباب الكويتي

أكد نائب رئيس مجلس إدارة شركة أداء العقارية لؤي القطامي، أن 60% من الشباب الكويتيين يواجهون مشكلة تأمين السكن، بسبب ارتفاع أسعار العقار السكني وتوقف البنوك عن الإقراض.

وأضاف القطامي أن ارتفاع أسعار العقار السكني والاستثماري قد انعكس بالتبعية على القيم الإيجارية، حتى إن قيمة إيجار الدور الواحد أصبحت تتراوح حالياً بين 750 و1000 دينار، وفقاً لصحيفة "الوطن" الكويتية.

وأشار إلى أن الهم الأول والأخير بالنسبة للمواطنين الشباب بات يتمثل في كيفية الحصول على سكن خاص، أو حتى الحصول على القروض اللازمة لشراء هذا العقار، خاصة في ظل الارتفاع المستمر في أسعار الأراضي والعقارات من جهة، وتوقف الكثير من البنوك والمؤسسات التمويلية عن الإقراض من الجهة الأخرى.

ولفت القطامي إلى ضرورة أن تبدأ الحكومة الكويتية بالتفكير جدياً في حل الأزمة السكنية الحالية، وذلك من خلال تحرير الأراضي السكنية وإفساح المجال أمام القطاع الخاص نحو المساهمة في تطوير الأراضي السكنية وتنفيذ المشاريع الإسكانية العديدة، لاسيما أن تجربة القطاع الخاص قد أثبتت نجاحها في العديد من المشاريع التي من أهمها وأكبرها مشروع مدينة الخيران الذي تم تنفيذه بواسطة القطاع الخاص وفق أعلى معايير الجودة والتقنية.

ورأى القطامي أن المشكلة الحالية في الكويت تتمثل في أن أغلب أصحاب القرار في الدولة هم من تجار العقار، لذلك فإن أحد أهم أسباب الأزمة العقارية هي تضارب المصالح، مشدداً في ذات الوقت على ضرورة إشراك شركات التطوير العقاري وإفساح المجال أمامها لطرح الأفكار والرؤى الجديدة، إلى جانب الدخول في عمليات التطوير وحل المشكلة الإسكانية وفق ضوابط وشروط معينة تمنع المضاربة وتساعد على تخفيض الأسعار من خلال توفير حاجة المواطنين إلى السكن.

من جهة أخرى، أظهرت الإحصائية العقارية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل ارتفاعاً في إجمالي أعداد العقارات المتداولة خلال الفترة من 9 إلى13 يونيو، مقارنة بالفترة من 2 إلى 5 يونيو بواقع 14 عقارا وبنسبة ارتفاع بلغت 8.5%، حيث ارتفع المؤشر من 163 إلى 177، في حين انخفضت القيمة الإجمالية للعقارات المتداولة خلال نفس تلك الفترة من 95.9 إلى 94.7 مليون دينار وبنسبة انخفاض بلغت %1.1-.

وأظهر مؤشر تداول العقود المسجلة ارتفاعاً في إجمالي أعداد العقارات المتداولة خلال الفترة من 9 إلى 13 يونيو بواقع 21 عقارا، حيث ارتفع المؤشر من 153 إلى 165 عقارا، وذلك بعد أن انخفض مؤشر تداول العقار الخاص بواقع 3 عقارات، وارتفع مؤشر تداول العقار الاستثماري بواقع 21 عقارا، وانخفض مؤشر تداول العقار التجاري بواقع 7 عقارات، وارتفع مؤشر تداول عقار المخازن بواقع 2 عقار، وانخفض مؤشر تداول عقار المعارض بواقع عقار واحد.

وبلغت قيمة العقارات المتداولة بموجب العقود المسجلة خلال تلك الفترة نحو 37.9 مليون دينار لعدد 106 عقارات خاصة، و38.4 مليون دينار لعدد 56 عقارا استثماريا، و270 ألف دينار لعدد عقار تجاري واحد، و8.3 مليون دينار لعدد 2 عقار مخازن.

