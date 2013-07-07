إيجارات الشقق في دبي ترتفع 20% والفلل 17% خلال عام

سجّلت العقارات السكنية والتجارية في دبي أداءً قوياً في الربع الثاني من العام الجاري بارتفاع لافت مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وفقاً لتقرير "أستيكو للخدمات للعقارية" ومقرّها دبي حول أداء سوق العقارات في دبي عن النصف الأول من 2013.

وأظهر التقرير الذي صدر الأحد أن أسعار إيجارات الشقق والفلل ارتفعت في الربع الثاني بمعدل 7 و6% على التوالي عن الربع الأول من العام، في حين سجلت الأسعار نمواً بنسية 20% للشقق و17% للفلل خلال الأشهر الاثني عشر الماضية.

وكشف التقرير أن أسعار بيع الشقق حققت نمواً بمعدل 12% خلال الربع الثاني من العام الجاري عن أسعار الربع الأول وارتفاعاً بنسبة 38% عن أسعار نفس الفترة من 2012. وسجلت أسعار بيع الفلل نمواً بنسبة 8% في الربع الثاني من 2013 و24% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وقال المدير التنفيذي لشركة أستيكو، جون ستيفنز، إن أداء السوق العقارية في الربع الثاني من العام الجاري شهد انتعاشاً جيداً مع استمرار النمو في قطاعي البيع والإيجار للوحدات السكنية وإطلاق مشاريع عقارية جديدة بشكل متواصل.

وأظهر التقرير أن منطقة ديسكفري غاردن تصدرت قائمة المشاريع العقارية بالنسبة لمبيعات الشقق في الربع الثاني من 2013 مسجلة ارتفاعاً بنسبة 17% مقارنة بالربع الأول و75% عن نفس الفترة من العام الماضي.

وسجلت منطقة "ذي غرينز" ارتفاعاً في أسعار بيع الشقق بنسبة 12% في الربع الثاني و44% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وواصلت منطقة داون تاون دبي تصدرها للمناطق الأغلى في دبي مسجلة 18% في أسعار البيع خلال الربع الثاني عن الربع الأول و38% عن أسعار نفس الفترة من العام الماضي.

وشهدت أسعار ايجارات الشقق في "إنترناشونال سيتي" نمواً لافتاً خلال الربع الثاني من العام بنسبة بلغت بنمو 11% عن الربع الأول و27% عن نفس الفترة من العام الماضي. وسجلت منطقة مرسى دبي نمواً في أسعار الإيجارات بنسبة 8% عن الربع الأول و20% عن نفس الفترة من 2012.

وسجلت كل من الينابيع والميدوز نمواً في أسعار إيجارات الفلل في الربع الثاني بنسبة 10 و8% على التوالي مقارنة بالربع الأول. وسجلت أسعار إيجارات الفلل في المنطقتين نمواً بنسبة 35 و17% على التوالي مقارنة بأسعار نفس الفترة من العام الماضي.

وأضاف ستيفنز: "مع تزايد الطلب على الاستئجار ومواصلة الارتفاع في الأسعار في دبي، نتوقع أن يتجه بعض المستأجرين الحاليين إلى الانتقال إلى مناطق تتماشى من حيث الأسعار مع مستوى ميزانياتهم أو ربما للسكن في إمارات أخرى".

وأظهر التقرير أن سوق العقارات التجارية واصلت أداءها الجيد خلال الربع الثاني مقارنة بالربع الأول من العام. وسجلت منطقة أبراج بحيرات الإمارات نمواً في أسعار الإيجارات بنسبة 75% في الربع الثاني عن الربع الأول و110% عن أسعار الإيجار لنفس الفترة من العام الماضي.

وارتفعت أسعار الإيجار في مجمّع دبي للاستثمار بنسبة 33% في الربع الثاني وفي منطقة الخليج التجاري بنسبة 27% في الربع الثاني و36% عن نفس الفترة من العام الماضي.