لوسيل القطرية تشيد أطول برج بالدوحة بارتفاع 112 طابقاً

تستعد شركة "لوسيل" للتطوير والاستثمار العقاري في قطر لبناء وتشييد الواجهة الخارجية والجدار الخارجي لبرج دي سي سي، والذي يتكون من 112 طابقا بمساحة إجمالية مبنية تناهز 219 ألف متر مربع فوق الأرض و110 آلاف متر مربع تحت الأرض.

وبحسب صحيفة الشرق القطرية، فإن شركة لوسيل قد وجهت دعوة للشركات الراغبة في التأهيل.

ويرتفع البرج من قاعدة بعرض 55 متراً من الطابق الأرضي، وسيتم تغطية الجوانب الأربعة من البرج والبالغ طوله 552 مترا بواجهة زجاجية تنحدر قليلا إلى الداخل، ويتألف البرج من هيكل إسمنتي بعلو 400 متر بالإضافة إلى هيكل فولاذي حلزوني بعلو 150 مترا وتكسيها الواجهة الزجاجية.

ويشمل العمل الذي ستقوم به الشركة المنفذة للبناء سائر احتياجات الجدار الخارجي من زجاج مفرد ووحدات التركيب المفردة وزجاج داكن للحماية من أشعة الشمس وكابلات الواجهة الخارجية ونظام الإكساء المعدني.

وتسعى شركة لوسيل للتطوير العقاري للشراكة مع شريك محلي أو عالمي ذي خبرة عالية في مجال بناء الواجهات الخارجية والجدران الخارجية.

يذكر أن شركة لوسيل للتطوير العقاري هي أحد أكبر فروع شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري كما تعد القوة الكامنة وراء مدينة لوسيل، ويفوق رأس مالها المليار دولار. وتعتبر شركة لوسيل للتطوير العقاري المطور الرئيس المسؤولة عن إدارة وتطوير مدينة لوسيل.

وتبلغ المساحة الإجمالية لمدينة لوسيل 38 كيلومتراً مربعاً وتوجد بها 4 جزر و19 منطقة تجارية، سكنية وترفيهية متعددة الاستخدامات، لتجعل منها مدينة متكاملة بها أماكن للترفيه وأماكن سكنية ومرافق عامة.

وتستوعب مدينة لوسيل 200 ألف ساكن و170 ألف موظف، ويمكن للمدينة أن تستقبل 80 ألف زائر، لتحتضن بذلك 450 ألف نسمة.

وتضم المدينة العديد من المنشآت، والوحدات السكنية والمكاتب مختلفة المساحات وتشتمل على 22 فندقاً من أعلى طراز وبمختلف التصانيف العالمية للنجوم، بحيث تصبح عنصراً لجذب الاستثمار إلى قطر.

